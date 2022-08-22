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الصيد البحري: ارتفاع الكميات المفرغة بنسبة 20% حتى متم يوليوز

2022-08-22 / 16:09
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هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للصيد بأن الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي سجلت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة إلى 719.925 طنا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الخاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة تجاوزت 5,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة مع متم يوليوز 2021.

وحسب الأصناف، فقد زادت قيمة تفريغ القشريات ب (28 في المائة إلى 4.359 طن)، والأسماك السطحية (26 في المائة إلى 625.419 طنا). بالمقابل انخفضت قيمة تفريغ المحار (55 في المائة)، والطحالب (53 في المائة)، والرخويات (7 في المائة).

وحسب الموانىء، تم تفريغ ما مجموعه 11.642 طن من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط ​​حتى متم يوليوز 2022، بانخفاض بلغ 9 في المائة. ومن حيث القيمة سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 8 في المائة إلى 406,19 مليون درهم.

في المقابل، ارتفع وزن الكميات المفرغة بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، بنسبة 20 في المائة إلى 708.283 طنا. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 8 في المائة لتصل إلى أزيد من 5 مليارات درهم.

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