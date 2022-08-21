حريق هائل يلتهم مساحة شاسعة من غابة جبل “اغيل” باقليم تاونات

2022-08-21 / 20:35
12
هبة بريس - متابعة

شب حريق هائل زوال يومه الأحد، على مستوى غابة جبل إغيل بإقليم تاونات، حيث أتى على مساحة شاسعة من المجال الغابوي، قبل ان تنتقل السنة النيران الى اشجار الزيتون بحقول مجاورة للغابة .

واستنفر الحريق السلطات المحلية باقليم تطوان ، حيث سارعت فرق الاطفاء الى اخماد السنة النيران في محاولة لتطويقها والحيلولة دون اتساع نطاقها الى مناطق اخرى.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في النازلة، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عشريني ينهي حياته بطريقة مأساوية بشفشاون

عشريني ينهي حياته بطريقة مأساوية بشفشاون

2022-08-21 / 19:38
Photo of مصرع مهندستين معماريتين في حادثة سير ضواحي الرشيدية

مصرع مهندستين معماريتين في حادثة سير ضواحي الرشيدية

2022-08-21 / 15:05
Photo of الرصاص يلعلع بآزرو لتوقيف شخصين عرضا عناصر أمن للخطر

الرصاص يلعلع بآزرو لتوقيف شخصين عرضا عناصر أمن للخطر

2022-08-21 / 11:53
Photo of قتيل وجرحى جراء حادث مميت ضواحي كلميم..

قتيل وجرحى جراء حادث مميت ضواحي كلميم..

2022-08-20 / 20:01
Photo of مأساة بالمحمدية.. شاحنة تدهس شابين داخل سيارتهما

مأساة بالمحمدية.. شاحنة تدهس شابين داخل سيارتهما

2022-08-20 / 16:13
Photo of أمن أكادير يكشف حقيقة قتل سيدة بمتنزه للمشي

أمن أكادير يكشف حقيقة قتل سيدة بمتنزه للمشي

2022-08-20 / 11:38
Photo of تارودانت : إستمرار فاجعة ريان ..سقوط طفلة في بئر مهجور

تارودانت : إستمرار فاجعة ريان ..سقوط طفلة في بئر…

2022-08-19 / 20:18
Photo of الناظور.. إيقاف 6 أشخاص وحجز حوالي 3 أطنان من مخدر الشيرا

الناظور.. إيقاف 6 أشخاص وحجز حوالي 3 أطنان من…

2022-08-19 / 17:31
Photo of عاجل.. اندلاع حريق هائل بغابة “اغندور” ضواحي الحسيمة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بغابة “اغندور” ضواحي الحسيمة

2022-08-19 / 16:51
Photo of الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف شخص هدد الأمن ب”سيفين”

الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف شخص هدد الأمن ب”سيفين”

2022-08-19 / 14:08

‫12 تعليقات

  3. مؤامرة عالمية على الغابات من أجل مصالح مادية.حسبنا الله ونعم الوكيل.

  4. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا استغفر الله العظيم واتوب اليه

  6. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا رأيْتُمُ الحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَإِنَّ التَّكْبِيرَ يُطْفئُهُ)

  8. اللهم اجرهم واجرنا من نار جهنم اللهم اجعل هذه النار بردا وسلاما وانزل عليها. غيثا نافعا يطفأها فانك الآمر بكن فيكون وانك كريم رأوف عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين

  9. اللهم.الطف. بنا. يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

  10. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    حسبي الله ونعم الوكيل
    الله اكبر آلله اكبر الله اكبر
    ياربي السلامة اللهم بردا وسلاما

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق