الرئيس البرازيلي يفقد أعصابه ويشتبك بيده مع مواطن يصوره بالهاتف

هبة بريس - وكالات

اشتبك الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، مع مواطن حاول تصويره، خارج المقر الرئاسي في العاصمة برازيليا.

وبحسب مقطع فيديو متداول، كان الرئيس بين حشد من مؤيديه عندما اقترب المدون ممسكا بهاتفه، وردد كلمات أغضبت الرئيس الذي أمسكه من قميصه وحاول نزع الهاتف وإيقاف التصوير، لكن المدون ابتعد فتبعه الحراس وحاولوا أخذ الهاتف منه.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن المدون ردد كلمات مثل “المحبوب في الكونغرس” و”الجبان”، وإثر ذلك، جرى احتجازه لدى الأمن الرئاسي.

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