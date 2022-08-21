الرئيس البرازيلي يفقد أعصابه ويشتبك بيده مع مواطن يصوره بالهاتف
هبة بريس - وكالات
اشتبك الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، مع مواطن حاول تصويره، خارج المقر الرئاسي في العاصمة برازيليا.
وبحسب مقطع فيديو متداول، كان الرئيس بين حشد من مؤيديه عندما اقترب المدون ممسكا بهاتفه، وردد كلمات أغضبت الرئيس الذي أمسكه من قميصه وحاول نزع الهاتف وإيقاف التصوير، لكن المدون ابتعد فتبعه الحراس وحاولوا أخذ الهاتف منه.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن المدون ردد كلمات مثل “المحبوب في الكونغرس” و”الجبان”، وإثر ذلك، جرى احتجازه لدى الأمن الرئاسي.
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10 تعليقات
خدت بالك البرازيل الاقتصاد ال ٢٠ عالميا
ال ٩ فى احتياطى النقد الأجنبى
ولم نسمع عن تأثرهم بأى موجه ك كورونا حرب روسيا وهكذا
لوكان هذا ناشط عربي وعمل هذه الحركة مع رئيس حكومة أو رئيس دولة أو ملك أو ولي عهد لكان مصيره الان في خبر كان الله يرحمه
يبدو أنه تطاول في الكلام. الحمد للّه أنه ليس في الوطن العربي.
من المفقودين ان كان في بلد عربي
نعم إنها الديموقراطية
اسمها قلة ادب
سبحان الله يقلدون رؤساء العالم الثالث
دول الحريات 🤣
رئيس من اصل عربي هههه
لاغرابة شي عادي ويحدث
حتى لو فعلها مواطن مع مسؤول في دبي سيحدث له نفس الشيء