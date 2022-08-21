بسبب سوء الأحوال الجوية.. مندوبية الصيد ببوجدور تمنع رحلات الصيد

2022-08-21 / 15:10
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هبة بريس-اشعبان لحبيب

دعت مندوبية الصيد البحري بمدينة بوجدور، اليوم الأحد 21 غشت 2022، بحارة الصيد التقليدي إلى عدم الخروج في رحلات للصيد، بسبب سوء الأحوال الجوية التي ستعرفها سواحل هذه الدائرة البحرية.

وحسب إعلان توصلت، “هبة بريس بنسخة منه صادر عن مندوبية الصيد البحري ببوجدور، فإنه نظراً لسوء الأحوال الجوية الممثلة في هبوب رياح قوية شمالية شمالية شرقية ستصل إلى 50 كيلومتر فالساعة، وأمواج شمالية سيصل علوها إلى مترين، لذلك فقد قررت المندوبية منع رحلات قوارب الصيد التقليدية وذلك يوم الإثنين 22 والثلاثاء 23 غشت 2022 حفظا على سلامة عموم البحارة.

ودعت المندوبية، بمدينة بوجدور مراكب الصيد الناشطة في المنطقة توخي الحذر من سوء الأحوال الجوية، ودعت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والعمل الصارم بتدابير السلامة البحرية.

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