الجزائر: احتراق أكثر من 10 آلاف هكتار من غابات محميّة فريدة

2022-08-20 / 17:46
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هبة بريس - وكالات

أعلن الدفاع المدني الجزائري السبت إخماد غالبية حرائق الغابات في شمال البلاد، فيما أكد خبير أن الحرائق أتت على أكثر من 10 آلاف هكتار من أراضي حديقة القالة الوطنية الفريدة.

وذكر الدفاع المدني في بيان نُشر على صفحته على فيسبوك إنه تدخل من أجل إخماد 51 حريقا من الغطاء النباتي في 17 ولاية وأن عناصره يواجهون الحرائق منذ 48 ساعة الماضية، وأنهم سيواصلون العمل على إخماد حريق في ولاية تلمسان غرب البلاد.

وارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق إلى 37 قتيلا بحسب السلطات، فيما أعلنت وسائل إعلام محلية عن مصرع شخص آخر يبلغ 72 عاما في قالمة (شرق)، فضلا عن وجود مفقودين.

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