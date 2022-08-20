صورة تعبيرية

الكثيري: ثورة الملك والشعب ملحمة طافحة بدروس يتوجب استحضارها

2022-08-20 / 17:21
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هبة بريس

قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، اليوم السبت بالرباط، إن ثورة الملك والشعب ملحمة طافحة بالدروس والعبر التي يتوجب استحضارها لتنوير أذهان الناشئة والأجيال الجديدة بمضامينها وعظاتها ورسائلها النبيلة في مسيرات الحاضر والمستقبل.

وأضاف السيد الكثيري ، خلال مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة الملك والشعب، أنه “من مسؤوليتنا إبلاغ وإيصال هذه الدروس والعبر التي تحملها هذه الذكرى لأجيال اليوم والغد لتعزيز الروح الوطنية وحب الوطن والإعتزاز بالهوية المغربية، من أجل أن تبقى ثورة الملك والشعب متجددة ومتقدة من جيل إلى جيل لمواصلة مسيرات البناء والنماء والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة والدامجة”.

وأبرز ، في تصريح للصحافة، أن “أسرة المقاومة تعتبر هذه الذكرى فرصة للإعتزاز بيوم شكل بداية، لنهاية الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري، حيث كان حدا فاصلا ما بين فترة الحماية بكل ألوانها وعهد الإستقلال”.

وأعرب السيد الكتيري عن فخره باستحضار المواقف الخالدة لرجال ونساء لم يتوانوا ولو لحظة واحدة في الاستجابة لصوت الوطن، ولنداء الواجب ليؤدوا دورهم النضالي بتفان وصدق واخلاص.

وسلطت باقي المداخلات الضوء على التلاحم بين العرش والشعب الذي توج باستقلال المغرب واسترجاعه لحريته وكرامته، مبرزين أن هذه الثورة فرضت رجوع جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن.

وتم خلال هذا المهرجان الخطابي، الذي نظم بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، تكريم مجموعة من المقاومين وأعضاء جيش التحرير ، وتقديم إعانات مالية للمنتمين لأسرة المقاومة.

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