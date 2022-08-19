الجزائر تعلن السيطرة بالكامل على كافة الحرائق

هبة بريس - وكالات

أُخمدت كلّ الحرائق التي اجتاحت الأربعاء والخميس مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق الجرائر، مودية بحياة 38 شخصا على الأقل، وفق ما قال مسؤول في الحماية المدنية.

وصرّح فاروق عاشور المسؤول في الحماية المدنية الجزائرية: “تمّت السيطرة بالكامل على كل الحرائق”.

وخلفت الحرائق الواسعة، التي اندلعت شرقي الجزائر، خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات ومشاهد مأساوية في عدد من القرى، التي غطتها السحب النارية بفعل قوة الرياح التي عقّدت من مهمة رجال الإطفاء.

ووصلت حصيلة الضحايا إلى حوالي 40 شخصا.

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