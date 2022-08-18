فرنسا: العواصف الرعدية تقتل 5 أشخاص

هبة بريس - وكالات

ذكرت السلطات الفرنسية اليوم الخميس أن 5 أشخاص قتلوا فيما أصيب آخرون من جراء عاصفة رعدية ضربت جنوب شرقي البلاد.

ونقلت محطة (بي اف ام) الإخبارية عن السلطات المحلية في جزيرة (كورسيكا) الفرنسية القول إن العاصفة أدت أيضا إلى انقطاع خطوط الطاقة الكهربائية عن 45 ألف منزل.

وقالت السلطات المحلية إنه تم رفع حالة التأهب الى (المستوى البرتقالي) بشأن مخاطر العواصف الرعدية في (كورسيكا) التي تشهد موجة طقس سيئ.

ومن جانبها قالت هيئة الارصاد الجوية الفرنسية في بيان إن العاصفة التي صاحبها هبوب رياح شديدة في الصباح الباكر على كورسيكا تتجه الآن نحو خليج جنوة.

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