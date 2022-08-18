مصادر تكشف ل”هبة بريس” تفاصيل تعرض ديبلوماسين مغاربة للسرقة بكولومبيا
أفادت مصادر إعلامية كولومبية، أن ديبلوماسيين مغاربة تعرضوا للسرقة من طرف فتاتين بعدما طلبوا خدمة المرافقة النسائية عبر الانترنت، ليتم اللقاء بعد ذلك في مركز تسوق، ويتوجهوا جميعا إلى شقة .
وأضافت ذات المصادر الإعلامية، أن الفتاتين استوليتا على هاتفين وجهاز لوحي، بينما تم نقل الدبلوماسيين إلى المستشفى، حيث فتحت الشرطة الكولومبية تحقيقات في الموضوع، في حين لم يتم العثور بعد على الفتاتين.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر مطلعة لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن الموضوع يهم إطارين ديبلوماسين إثنين، وقد تعرضا للسرقة بعض تناولهما مواد “منومة”.
واسترسلت ذات المصادر، أنه و فور علمها بالحدث، عملت الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على استدعاء المعنيين بالأمر، كما سيتم فتح تحقيق “معمق وشفاف” من أجل الوقوف على ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وأكدت ذات المصادر، أنه سيتم التعامل مع الأمر وفق المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وفي الختام، أشارت المصادر إلى أن سفارة المملكة ببوغوطا، تتابع عن كثب مجريات هذه الواقعة بتواصل مع السلطات الكولومبية المختصة.
2 تعليقات
(خدمة المرافقة النسائية عبر الانترنت ) عيش نهار تسمع خبار الخمر =مشروب رحي . الديبلوماسية هي عنوان و مرآة الدولة التي تمثلها و لا شك ان الاخلاق و البعد عن الشبهات من اولى اولوياتها لذلك فتعبير الخدمة النسائية هو مواز لما يسمى مراكز التدليك و هلم جرا فعلى المسؤول الاول بالخارجية ان يفتش عن ادنى خيط يبين حقيقة ما جرى و اول خيط هو التجسس لصالح عدو المغرب الاول اي القوة الضارطة
لايستحقون تمتيلنا وهم في هذا المستوى من السداجة..!!بصحتكم.