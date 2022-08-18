مصادر تكشف ل”هبة بريس” تفاصيل تعرض ديبلوماسين مغاربة للسرقة بكولومبيا

2022-08-18 / 14:07
2
هبة بريس - الرباط

أفادت مصادر إعلامية كولومبية، أن ديبلوماسيين مغاربة تعرضوا للسرقة من طرف فتاتين بعدما طلبوا خدمة المرافقة النسائية عبر الانترنت، ليتم اللقاء بعد ذلك في مركز تسوق، ويتوجهوا جميعا إلى شقة .

وأضافت ذات المصادر الإعلامية، أن الفتاتين استوليتا على هاتفين وجهاز لوحي، بينما تم نقل الدبلوماسيين إلى المستشفى، حيث فتحت الشرطة الكولومبية تحقيقات في الموضوع، في حين لم يتم العثور بعد على الفتاتين.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر مطلعة لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن الموضوع يهم إطارين ديبلوماسين إثنين، وقد تعرضا للسرقة بعض تناولهما مواد “منومة”.

واسترسلت ذات المصادر، أنه و فور علمها بالحدث، عملت الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على استدعاء المعنيين بالأمر، كما سيتم فتح تحقيق “معمق وشفاف” من أجل الوقوف على ظروف وملابسات هذه الواقعة.

وأكدت ذات المصادر، أنه سيتم التعامل مع الأمر وفق المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

وفي الختام، أشارت المصادر إلى أن سفارة المملكة ببوغوطا، تتابع عن كثب مجريات هذه الواقعة بتواصل مع السلطات الكولومبية المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لشكر يستقبل سفير الصين ويؤكد: “حزبنا يدافع عن وحدة التراب وسيادة الدول على اراضيها”

لشكر يستقبل سفير الصين ويؤكد: “حزبنا يدافع عن وحدة…

2022-08-18 / 13:07
Photo of الغابون تخلد الذكرى الـ 62 لاستقلالها بسفارتها بمدينة العيون

الغابون تخلد الذكرى الـ 62 لاستقلالها بسفارتها بمدينة العيون

2022-08-18 / 11:42
Photo of الحكومة الموريتانية: تصريحات الريسوني “مردودة على صاحبها”

الحكومة الموريتانية: تصريحات الريسوني “مردودة على صاحبها”

2022-08-18 / 11:09
Photo of باحث موريتاني: نسجل قناعتنا بمغربية الصحراء وبراءتنا من الانفصاليين

باحث موريتاني: نسجل قناعتنا بمغربية الصحراء وبراءتنا من الانفصاليين

2022-08-18 / 09:18
Photo of “حقوق المستهلك” تطالب السفارة الفرنسية باعادة مصاريف التأشيرات المرفوضة للمغاربة

“حقوق المستهلك” تطالب السفارة الفرنسية باعادة مصاريف التأشيرات المرفوضة…

2022-08-17 / 20:45
Photo of “بوق المرادية” يحشر أنفه مرة أخرى ويصف تصريحات الريسوني “بالهلوسة”

“بوق المرادية” يحشر أنفه مرة أخرى ويصف تصريحات الريسوني…

2022-08-17 / 20:18
Photo of “هبة بريس ” تكشف أهم التنقيلات في صفوف رجال السلطة بطنجة

“هبة بريس ” تكشف أهم التنقيلات في صفوف رجال…

2022-08-17 / 18:52
Photo of الملك ينوه بمستوى العلاقات المتميزة بين المغرب و إندونيسيا

الملك ينوه بمستوى العلاقات المتميزة بين المغرب و إندونيسيا

2022-08-17 / 16:55
Photo of الريسوني: استقلال موريتانيا اعترض عليه المغرب لعدة سنين ثم اعترف به

الريسوني: استقلال موريتانيا اعترض عليه المغرب لعدة سنين ثم…

2022-08-17 / 13:46
Photo of الريسوني يؤكد: البوليساريو محضونة ومدعومة بالكامل من الجزائر

الريسوني يؤكد: البوليساريو محضونة ومدعومة بالكامل من الجزائر

2022-08-17 / 12:55

‫2 تعليقات

  1. (خدمة المرافقة النسائية عبر الانترنت ) عيش نهار تسمع خبار الخمر =مشروب رحي . الديبلوماسية هي عنوان و مرآة الدولة التي تمثلها و لا شك ان الاخلاق و البعد عن الشبهات من اولى اولوياتها لذلك فتعبير الخدمة النسائية هو مواز لما يسمى مراكز التدليك و هلم جرا فعلى المسؤول الاول بالخارجية ان يفتش عن ادنى خيط يبين حقيقة ما جرى و اول خيط هو التجسس لصالح عدو المغرب الاول اي القوة الضارطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق