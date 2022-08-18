مرة أخرى.. البتكوين يتراجع عن مستوى 24 ألف دولار

2022-08-18 / 11:31
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هبة بريس - وكالات

اختتم البتكوين تداولاته، أمس الأربعاء، منخفضا بنسبة 2 بالمائة تقريبا وابتعد عن مستوى 24 ألف دولار، في وقت فشلت فيه العملة المشفرة الرئيسية في البقاء بالقرب من هذا الحاجز في الأسابيع القليلة الماضية.

وتحاول عملة البتكوين حاليا ألا تنخفض إلى أقل من 23 ألف دولار، وخاصة بعد التراجع الكبير الذي سجلته قبل أشهر في سياق التقلبات الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي.

وعزا خبراء السوق هذا الانخفاض إلى انخفاض وول ستريت في افتتاح التداولات، يوم الأربعاء، قبل أن تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها الأخير بشأن تشديد سعر الفائدة، المقرر عقده الشهر المقبل.

ورجحوا أن تظل العملة المشفرة الرئيسية ضمن نطاقها الحالي خلال الأسبوعين المقبلين، لكنهم توقعوا تشكيل دعم سعر جديد بالقرب من 24 ألف دولار للوحدة.

وانخفضت باقي العملات المشفرة، بدورها، بنسبة تتراوح بين 1,6 و2 في المائة، لكنها حافظت، بخلاف البتكوين، على الحد الأدنى للتراجع ليومين متتاليين.

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