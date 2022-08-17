“حقوق المستهلك” تطالب السفارة الفرنسية باعادة مصاريف التأشيرات المرفوضة للمغاربة

2022-08-17 / 20:45
0
هبة بريس - الرباط

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، من السفارة الفرنسية بالرباط ، بارجاع مصاريف طلبات الحصول على التأشيرات المرفوضة للمغاربة، لولوج التراب الفرنسي .

ووجهت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك ، مراسلة الى سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغان، قصد اجبار القنصليات الفرنسية بتراب المملكة على اعادة تكاليف طلبات الحصول على التاشيرة المرفوضة

وكانت النائبة البرلمانية فاطمة التامنی عن فيدرالية اليسار قد وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول موضوع رفض السفارة الفرنسية بالمغرب طلبات منح التأشيرات للمغاربة دون مبررات منطقية مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة.

وجاء في سؤال النائبة البرلمانية ، ان منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون بفرنسا قد أثار استياء كبيرا لديهم، نظرا لعدم وجود أسباب منطقية لرفض منحهم التأشيرة، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من الفيزا دون مبرر معقول مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة.

وأردفت النائبة البرلمانية ، بالقول ان فرنسا تتجه نحو خفض منح الفيزا في المستقبل وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة و جني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “بوق المرادية” يحشر أنفه مرة أخرى ويصف تصريحات الريسوني “بالهلوسة”

“بوق المرادية” يحشر أنفه مرة أخرى ويصف تصريحات الريسوني…

2022-08-17 / 20:18
Photo of “هبة بريس ” تكشف أهم التنقيلات في صفوف رجال السلطة بطنجة

“هبة بريس ” تكشف أهم التنقيلات في صفوف رجال…

2022-08-17 / 18:52
Photo of الملك ينوه بمستوى العلاقات المتميزة بين المغرب و إندونيسيا

الملك ينوه بمستوى العلاقات المتميزة بين المغرب و إندونيسيا

2022-08-17 / 16:55
Photo of الريسوني: استقلال موريتانيا اعترض عليه المغرب لعدة سنين ثم اعترف به

الريسوني: استقلال موريتانيا اعترض عليه المغرب لعدة سنين ثم…

2022-08-17 / 13:46
Photo of الريسوني يؤكد: البوليساريو محضونة ومدعومة بالكامل من الجزائر

الريسوني يؤكد: البوليساريو محضونة ومدعومة بالكامل من الجزائر

2022-08-17 / 12:55
Photo of وزارة الداخلية : حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1819 منهم

وزارة الداخلية : حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة…

2022-08-16 / 20:38
Photo of هيئة العلماء الموريتانيين ترد على تصريحات الريسوني

هيئة العلماء الموريتانيين ترد على تصريحات الريسوني

2022-08-16 / 19:29
Photo of قيادي بـ “البوليساريو” : الجبهة انهزمت في ملف الكركرات

قيادي بـ “البوليساريو” : الجبهة انهزمت في ملف الكركرات

2022-08-16 / 16:05
Photo of حامي الدين :كلام أحمد الريسوني رأي ليس بجديد ولا مستغرب

حامي الدين :كلام أحمد الريسوني رأي ليس بجديد ولا…

2022-08-16 / 15:26
Photo of بنكيران : تصريحات الريسوني لا تعبر عن “العدالة والتنمية”

بنكيران : تصريحات الريسوني لا تعبر عن “العدالة والتنمية”

2022-08-16 / 13:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق