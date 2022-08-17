هل عنف براد بيت زوجته السابقة أنجلينا جولي؟

2022-08-17 / 15:49
0
نجلاء مزيان

فجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية قنبلة من العيار الثقيل، حيث كشفت عبر تقرير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كان على وشك إلقاء القبض على براد بيت، وذلك على إثر تعنيفه لأنجيلينا جولي سنة 2016 على متن طائرته الخاصة.

و كشف ذات التقرير، أن براد بيت كان مخموراً وقت الحادثة، حيث أصبح مسيئاً وعدوانياً بشكل مفرط تجاه أنجلينا.

و أضاف أن أنجلينا جولي تقدمت ببلاغ رسمي بالواقعة، حيث تم إخلاء سبيل براد بيت عقب التحقيق وفق ما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” في تقرير لها عام 2016.

و بعد تبرئة إدارة مقاطعة لوس أنجلوس لبراد بيت، بخمسة أيام، تقدمت أنجيلينا جولي بطلب الطلاق.

أما تفاصيل الحادث الذي كان سبباً في طلب أنجلينا الطلاق من براد بيت، فقد كان الأخير يشرب الكحول حين أخد زوجته السابقة أنجلينا إلى الجزء الخلفي من الطائرة.

تقول جولي إنه أمسك بكتفيها وهزها بشكل عنيف، بينما كان يصرخ ويشتمها ويتفوه بأمور مسيئة عنها، حيث أصيبت بجروح وثقتها بالصور آنذاك.

و في سياق متصل، لا يزال بيت ينفي ما كشفته أنجلينا عن هذه الحادثة، بينما لا تزال الأخيرة تطلب تفسيراً حول سبب عدم اعتقاله على ما فعله بها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مايا دياب تعلن عن إنهاء صداقتها و أصالة نصري

مايا دياب تعلن عن إنهاء صداقتها و أصالة نصري

2022-08-17 / 15:04
Photo of ابتسام العروسي :” في الصلاة راحة نفسية كبيرة”

ابتسام العروسي :” في الصلاة راحة نفسية كبيرة”

2022-08-17 / 13:05
Photo of شاركت في أعمال فنية مهمة.. رحيل الفنانة السورية انطوانيت نجيب

شاركت في أعمال فنية مهمة.. رحيل الفنانة السورية انطوانيت…

2022-08-17 / 10:27
Photo of مصدر من وزارة الشباب والثقافة يؤكد تكفلها بعلاج الفنانة خديجة البيضاوية

مصدر من وزارة الشباب والثقافة يؤكد تكفلها بعلاج الفنانة…

2022-08-15 / 17:20
Photo of “طوطو” يلغي جولة موسيقية بعد رفض منحه تأشيرة دخول فرنسا

“طوطو” يلغي جولة موسيقية بعد رفض منحه تأشيرة دخول…

2022-08-11 / 18:38
Photo of ممثلة عراقية تقاضي إيكونوميست لنشر صورتها بتقرير عن السمنة

ممثلة عراقية تقاضي إيكونوميست لنشر صورتها بتقرير عن السمنة

2022-08-11 / 10:01
Photo of رحيل «الست إحسان»… وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين عن 83 عاماًم

رحيل «الست إحسان»… وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين عن…

2022-08-09 / 09:18
Photo of كاتب يستصرخ وزيرالثقافة بسبب غلاء طباعة الكتب

كاتب يستصرخ وزيرالثقافة بسبب غلاء طباعة الكتب

2022-08-06 / 10:57
Photo of إفران..مهرجان أحيدوس بعين اللوح يعود للواجهة

إفران..مهرجان أحيدوس بعين اللوح يعود للواجهة

2022-08-04 / 14:26
Photo of لبنان.. رحيل “قائد الأوركسترا” إحسان المنذر عن 75 عاما

لبنان.. رحيل “قائد الأوركسترا” إحسان المنذر عن 75 عاما

2022-08-03 / 13:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق