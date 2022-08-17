بعد سياسة الطفل الواحد.. الصين تغري مواطنيها للتشجيع على الإنجاب

2022-08-17 / 09:31
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت الصين، عن إجراءات جديدة لتشجيع الأسر على إنجاب مزيد من الأطفال مع تسجيل معدل المواليد في البلاد أدنى مستوياته على الإطلاق، وفيما يتوقع أن يتقلص عدد السكان بحلول العام 2025.

وفي هذا الصدد، دعت وزارة الصحة السلطة المركزية والحكومات المحلية إلى زيادة الإنفاق على الصحة الإنجابية وتحسين خدمات رعاية الأطفال.

وقالت الوزارة إنه يجب على السلطات المحلية أن “تضع تدابير فعّالة لدعم الخصوبة” عبر تقديم إعانات وتخفيضات ضريبية وتحسين التأمين الصحي، بالإضافة إلى مساعدات تعليم وإسكان وتوظيف مخصصة للأسر.

كذلك، يجب أن تضمن المقاطعات أن يكون لديها عدد كافٍ من الحضانات بحلول نهاية العام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات.

وانخفض معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى 7.52 مواليد لكل 1000 شخص، وهو أدنى مستوى منذ بدأت البلاد تدوين السجلات عام 1949 عند قيام دولة الصين الشيوعية، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

ويعود ذلك خصوصاً إلى ارتفاع كلفة العيش والتحوّل نحو عائلات أقل عدداً.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. إسرائيل وتركيا تعيدان تبادل السفراء

رسميا.. إسرائيل وتركيا تعيدان تبادل السفراء

2022-08-17 / 13:22
Photo of بعد تغريدته حول شراء “مانشستر يونايتد”.. ايلون ماسك: “مجرد مزحة”

بعد تغريدته حول شراء “مانشستر يونايتد”.. ايلون ماسك: “مجرد…

2022-08-17 / 09:53
Photo of تفادي “الوصم” والتهجم على قردة ..منظمة الصحة تدعو إلى اقتراح أسماء بديلة لجدري القردة

تفادي “الوصم” والتهجم على قردة ..منظمة الصحة تدعو إلى…

2022-08-16 / 21:17
Photo of اتهمتها بفبركة فيديو لمقاتلات عسكرية..الصين ترد على تايوان

اتهمتها بفبركة فيديو لمقاتلات عسكرية..الصين ترد على تايوان

2022-08-16 / 19:45
Photo of نيران تأتي على عدد من القوارب الترفيهية بميناء سبتة المحتلة

نيران تأتي على عدد من القوارب الترفيهية بميناء سبتة…

2022-08-16 / 18:40
Photo of البيت الأبيض يعلن إصابة زوجة بايدن بكورونا

البيت الأبيض يعلن إصابة زوجة بايدن بكورونا

2022-08-16 / 18:28
Photo of انتحار طبيب أعصاب بارز بعد إدانته باعتداءات جنسية بحق مرضاه بنيويورك

انتحار طبيب أعصاب بارز بعد إدانته باعتداءات جنسية بحق…

2022-08-16 / 17:31
Photo of مصر.. إحالة القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء وشريكه إلى المفتي

مصر.. إحالة القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء وشريكه إلى…

2022-08-16 / 17:23
Photo of الصحة العالمية” تطلب من العامة اقتراح أسماء بديلة لجدري القردة

الصحة العالمية” تطلب من العامة اقتراح أسماء بديلة لجدري…

2022-08-16 / 16:57
Photo of بسبب “ماس كهربائي”.. حريق جديد بكنيسة مصرية

بسبب “ماس كهربائي”.. حريق جديد بكنيسة مصرية

2022-08-16 / 16:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق