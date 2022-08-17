بعد سياسة الطفل الواحد.. الصين تغري مواطنيها للتشجيع على الإنجاب

هبة بريس - وكالات

أعلنت الصين، عن إجراءات جديدة لتشجيع الأسر على إنجاب مزيد من الأطفال مع تسجيل معدل المواليد في البلاد أدنى مستوياته على الإطلاق، وفيما يتوقع أن يتقلص عدد السكان بحلول العام 2025.

وفي هذا الصدد، دعت وزارة الصحة السلطة المركزية والحكومات المحلية إلى زيادة الإنفاق على الصحة الإنجابية وتحسين خدمات رعاية الأطفال.

وقالت الوزارة إنه يجب على السلطات المحلية أن “تضع تدابير فعّالة لدعم الخصوبة” عبر تقديم إعانات وتخفيضات ضريبية وتحسين التأمين الصحي، بالإضافة إلى مساعدات تعليم وإسكان وتوظيف مخصصة للأسر.

كذلك، يجب أن تضمن المقاطعات أن يكون لديها عدد كافٍ من الحضانات بحلول نهاية العام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات.

وانخفض معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى 7.52 مواليد لكل 1000 شخص، وهو أدنى مستوى منذ بدأت البلاد تدوين السجلات عام 1949 عند قيام دولة الصين الشيوعية، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

ويعود ذلك خصوصاً إلى ارتفاع كلفة العيش والتحوّل نحو عائلات أقل عدداً.

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