البيت الأبيض يعلن إصابة زوجة بايدن بكورونا

2022-08-16 / 18:28
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هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، أصيبت بعدوى فيروس كوفيد-19.

وأوضح المصدر أن جيل، التي جاءت نتيجة اختبارها إيجابية، تعاني أعراضا خفيفة، مبرزا أن الرئيس بايدن لم يصب بالعدوى.

وأبرز متحدث باسم البيت الأبيض أن نتيجة اختبار الرئيس بايدن جاءت سلبية، وسيعود، كما هو متوقع، في وقت لاحق اليوم إلى واشنطن.

وكان الرئيس البالغ من العمر 79 سنة قد أصيب بكوفيد-19 متم يوليوز الماضي، وخضع للعزل الصحي لمدة أسبوعين قبل أن يظهر الاختبار نتيجة سلبية في 6 غشت الجاري.

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