تراجع قيمة الذهب أمام صعود الدولار

2022-08-15 / 13:44
0
هبة بريس _ اقتصاد

.تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، أمام انتعاش الدولار، وبالتزامن مع توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على الذهب.

وتراجعت قيمة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة إلى 1791.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 1.6 في المئة الأسبوع الماضي، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1807.30 دولار.

من جهة أخرى، استطاع الدولار تجاوز خسائره السابقة ليصعد 0.2 في المئة مقابل منافسيه، وهو ما جعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من القرائن على رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة احتياط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وحسب محللين، فإن “الذهب سجل مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية، ومع ذلك، قد تكون هذه القضايا نفسها سلبية في نهاية المطاف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مشروع قانون المالية 2023.. التزام متجدد لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية

مشروع قانون المالية 2023.. التزام متجدد لتعزيز أسس الدولة…

2022-08-15 / 15:55
Photo of انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب

انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب

2022-08-15 / 12:46
Photo of ارتفاع مؤشرات قطاعي الصناعة الغذائية و الأبناك يحسنان أداء بورصة البيضاء

ارتفاع مؤشرات قطاعي الصناعة الغذائية و الأبناك يحسنان أداء…

2022-08-15 / 12:11
Photo of بنك المغرب: الدرهم يرتفع أمام الدولار الأمريكي

بنك المغرب: الدرهم يرتفع أمام الدولار الأمريكي

2022-08-14 / 13:03
Photo of الجزولي : ميثاق الاستثمار يطمح إلى إشراك مغاربة العالم في المشاريع الاستثمارية

الجزولي : ميثاق الاستثمار يطمح إلى إشراك مغاربة العالم…

2022-08-13 / 15:18
Photo of تفاقم عجز السيولة البنكية ليصل إلى 98.6 مليار درهم شهر غشت الجاري

تفاقم عجز السيولة البنكية ليصل إلى 98.6 مليار درهم…

2022-08-13 / 11:55
Photo of غيات : مشروع “المالية” الجديد يحول الأزمات إلى فرص للتنمية

غيات : مشروع “المالية” الجديد يحول الأزمات إلى فرص…

2022-08-13 / 11:22
Photo of تراجع أسعار النفط ومخاوف من ارتفاع التضخم

تراجع أسعار النفط ومخاوف من ارتفاع التضخم

2022-08-13 / 11:05
Photo of صحيفة : وفد من الحكومة الإسبانية يزور الجزائر سرا

صحيفة : وفد من الحكومة الإسبانية يزور الجزائر سرا

2022-08-13 / 10:19
Photo of تكاليف صندوق المقاصة بلغت 16,7 مليار درهم

تكاليف صندوق المقاصة بلغت 16,7 مليار درهم

2022-08-12 / 14:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق