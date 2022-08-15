الصورة تعبيرية

انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب

2022-08-15 / 12:46
0
هبة بريس _ الرباط

عرفت أسعار المحروقات بالمغرب انخفاضا جديدا، اليوم الاثنين، حيث تراوحت قيمة هذه الانخفاضات في درهم واحد

وجاء هذا الانخفاض تبعا للانخفاض الذي سجلته أسعار النفط على المستوى إلى ما دون 90 دولارا

وشهدت أسعار المحروقات، نهاية يوليوز، ارتفاعا ملحوظا، إذ تجاوز ثمن الغازوال حاجز 16 درهما للتر الواحد في بعض المحطات، منها تلك المتواجدة بالعاصمة الرباط، فيما استقر سعر البنزين في حدود 17.80 درهما.

ويعرف أن “الارتفاعات الأخيرة التي عرفتها أسعار المحروقات بشكل عام أتت في سياق الارتفاعات التي تعرفها السوق الدولية في أسعار هاته المواد الحيوية”.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المحروقات سبق لها أن انخفضت خلال الأسابيع الماضية بحوالي درهم واحد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارتفاع مؤشرات قطاعي الصناعة الغذائية و الأبناك يحسنان أداء بورصة البيضاء

ارتفاع مؤشرات قطاعي الصناعة الغذائية و الأبناك يحسنان أداء…

2022-08-15 / 12:11
Photo of بنك المغرب: الدرهم يرتفع أمام الدولار الأمريكي

بنك المغرب: الدرهم يرتفع أمام الدولار الأمريكي

2022-08-14 / 13:03
Photo of الجزولي : ميثاق الاستثمار يطمح إلى إشراك مغاربة العالم في المشاريع الاستثمارية

الجزولي : ميثاق الاستثمار يطمح إلى إشراك مغاربة العالم…

2022-08-13 / 15:18
Photo of تفاقم عجز السيولة البنكية ليصل إلى 98.6 مليار درهم شهر غشت الجاري

تفاقم عجز السيولة البنكية ليصل إلى 98.6 مليار درهم…

2022-08-13 / 11:55
Photo of غيات : مشروع “المالية” الجديد يحول الأزمات إلى فرص للتنمية

غيات : مشروع “المالية” الجديد يحول الأزمات إلى فرص…

2022-08-13 / 11:22
Photo of تراجع أسعار النفط ومخاوف من ارتفاع التضخم

تراجع أسعار النفط ومخاوف من ارتفاع التضخم

2022-08-13 / 11:05
Photo of صحيفة : وفد من الحكومة الإسبانية يزور الجزائر سرا

صحيفة : وفد من الحكومة الإسبانية يزور الجزائر سرا

2022-08-13 / 10:19
Photo of تكاليف صندوق المقاصة بلغت 16,7 مليار درهم

تكاليف صندوق المقاصة بلغت 16,7 مليار درهم

2022-08-12 / 14:47
Photo of المداخيل الجمركية تقارب 49 مليار درهم خلال 7 أشهر

المداخيل الجمركية تقارب 49 مليار درهم خلال 7 أشهر

2022-08-12 / 13:27
Photo of تقرير: 3,9 مليار درهم أرباح شركات التأمين في المغرب خلال 2021

تقرير: 3,9 مليار درهم أرباح شركات التأمين في المغرب…

2022-08-11 / 14:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق