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امرأة شبه عارية هددت بتفجير طائرة متجهة لبريطانيا (فيديو)

2022-08-15 / 10:38
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هبة بريس _ وكالات

أثارت امرأة ثلاثينية، فوضى على متن طائرة، متجهة من قبرص إلى مانشستر في بريطانيا، بعد محاولتها اقتحام قمرة قيادة الطائرة مرتين وهي ترتدي الملابس الداخلية.

وبعد الإقلاع بوقت قصير، خلعت المرأة ملابسها، وهجمت على قمرة القيادة، وهي تصرخ، وتقول إنها تحمل متفجرات، وكانت تسأل الأطفال في الطائرة عن ما إذا كانوا مستعدين للموت.

وكانت المرأة تهدد بعبارات عديدة، وأبلغت الموظفين بأن والديها عضوان في تنظيم الدولة، وهي تردد التكبير، وحاولت مرارا الضرب على غرفة قيادة الطائرة لدخولها.

وقال فيليب أوبراين، أحد الركاب، إن المرأة العارية، بدأت بإثارة الذعر بين الركاب، بعد الإقلاع، ولم يتمكن أحد من السيطرة عليها، وحينها هاجمتها، وطرحتها أرضا، ولجأ الطيار إلى الهبوط الاضطراري في باريس، من أجل إنهاء الفوضى التي سببتها.

ولفت إلى أنه سأل المرأة عن سبب ما قامت به، بعد تقييدها، فأجابت بأنها إذا لم تفعل ذلك، فسيحدث انفجار ويموت الجميع.

وقالت إحدى الراكبات، إن المرأة كانت تصرخ لمدة 15 دقيقة، وتقوم بتصرفات غريبة، واعتقدنا أنها في حالة سكر، لكن الطاقم أكد أنها كانت واعية ولم تشرب شيئا بعد أن اشتموا أنفاسها، “لكن لا أعلم كيف مرت عبر أمن المطار”.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن الطائرة، حولت مسارها اضطراريا إلى باريس، من أجل تسليم المحتجزة إلى السلطات لإخلائها من الطائرة.

وفور هبوط الطائرة، دخل ضابطا شرطة فرنسيان إليها، وقاما بتقييد المرأة، واقتيادها إلى مكان التحقيق.

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