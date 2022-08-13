تراجع أسعار النفط ومخاوف من ارتفاع التضخم

هبة بريس

تراجعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، أمس الجمعة، حيث تخيم مخاوف الركود على توقعات الطلب العالمي.

وهبط خام برنت ب1.45 دولارا أو 1.5 بالمائة ليستقر عند 98.15 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط ب2.25 دولارا أو 2.4 بالمائة إلى 92.09 دولارا للبرميل.

كما ارتفع خام برنت بنسبة 3.4 بالمائة هذا الأسبوع بعد انخفاضه ب14 بالمائة في الأسبوع السابق، وسط مخاوف من أن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة قد يضر بالنمو الاقتصادي ويغذي الطلب.

وقالت شركة “شيل”، منتج النفط الرئيسي في خليج المكسيك، الخميس الماضي، إنها أوقفت الإنتاج في ثلاث منصات للمياه العميقة في المنطقة، والتي لديها القدرة على استخراج ما يصل إلى 410 آلاف برميل من النفط يوميا.

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