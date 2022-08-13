الصورة تعبيرية

تراجع أسعار النفط ومخاوف من ارتفاع التضخم

2022-08-13 / 11:05
0
هبة بريس

تراجعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، أمس الجمعة، حيث تخيم مخاوف الركود على توقعات الطلب العالمي.

وهبط خام برنت ب1.45 دولارا أو 1.5 بالمائة ليستقر عند 98.15 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط ب2.25 دولارا أو 2.4 بالمائة إلى 92.09 دولارا للبرميل.

كما ارتفع خام برنت بنسبة 3.4 بالمائة هذا الأسبوع بعد انخفاضه ب14 بالمائة في الأسبوع السابق، وسط مخاوف من أن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة قد يضر بالنمو الاقتصادي ويغذي الطلب.

وقالت شركة “شيل”، منتج النفط الرئيسي في خليج المكسيك، الخميس الماضي، إنها أوقفت الإنتاج في ثلاث منصات للمياه العميقة في المنطقة، والتي لديها القدرة على استخراج ما يصل إلى 410 آلاف برميل من النفط يوميا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تفاقم عجز السيولة البنكية ليصل إلى 98.6 مليار درهم شهر غشت الجاري

تفاقم عجز السيولة البنكية ليصل إلى 98.6 مليار درهم…

2022-08-13 / 11:55
Photo of غيات : مشروع “المالية” الجديد يحول الأزمات إلى فرص للتنمية

غيات : مشروع “المالية” الجديد يحول الأزمات إلى فرص…

2022-08-13 / 11:22
Photo of صحيفة : وفد من الحكومة الإسبانية يزور الجزائر سرا

صحيفة : وفد من الحكومة الإسبانية يزور الجزائر سرا

2022-08-13 / 10:19
Photo of تكاليف صندوق المقاصة بلغت 16,7 مليار درهم

تكاليف صندوق المقاصة بلغت 16,7 مليار درهم

2022-08-12 / 14:47
Photo of المداخيل الجمركية تقارب 49 مليار درهم خلال 7 أشهر

المداخيل الجمركية تقارب 49 مليار درهم خلال 7 أشهر

2022-08-12 / 13:27
Photo of تقرير: 3,9 مليار درهم أرباح شركات التأمين في المغرب خلال 2021

تقرير: 3,9 مليار درهم أرباح شركات التأمين في المغرب…

2022-08-11 / 14:29
Photo of انخفاض أسعار البنزين إلى أقل من 4 دولار في أميركا

انخفاض أسعار البنزين إلى أقل من 4 دولار في…

2022-08-11 / 10:25
Photo of صحيفة : تراجع اعتماد إسبانيا على الغاز الجزائري

صحيفة : تراجع اعتماد إسبانيا على الغاز الجزائري

2022-08-11 / 10:09
Photo of هواتف “ريلمي” الذكية من السلسلة” C” تحصل على شهادة عالمية

هواتف “ريلمي” الذكية من السلسلة” C” تحصل على شهادة…

2022-08-10 / 21:16
Photo of أكادير تحتضن لقاء إقتصادي بين رجال أعمال من واشنطن وسوس ماسة

أكادير تحتضن لقاء إقتصادي بين رجال أعمال من واشنطن…

2022-08-10 / 14:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق