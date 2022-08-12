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العثور على جثث يُعتقد أنها لمهاجرين بين ليبيا والسودان

2022-08-12 / 20:36
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هبة بريس - وكالات

عثرت قوات الأمن الليبية والسودانية على 20 جثة في المنطقة الحدودية الواقعة بين البلدين. وتمكنت قوات حرس الحدود من إنقاذ ثمانية سودانيين أحياء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) الجمعة (12 أغسطس/آب 2022).

يشار إلى أن قوات الأمن تعمل أحيانا بشكل مشترك على الحدود التي تقع في الصحراء الكبرى. وتعتقد السلطات أن الأشخاص الـ 28 في مجموعهم، ماهم إلا مهاجرين حاولوا عبور الحدود إلى ليبيا على متن سيارتين. ومع ذلك، لم يتم الكشف بشكل مبدئي عن التوقيت الذي تم فيه اكتشاف هؤلاء الأشخاص.

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