مهدي بنسعيد

وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

2022-08-12 / 19:23
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هبة بريس - و م ع

أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل موقعها الإلكتروني الرسمي بحلته الجديدة، وذلك سعيا منها لتقريب خدماتها من المواطنين، وضمان حقوقهم في الحصول على المعلومة.

وذكر بلاغ للوزارة أن الموقع الاكتروني الجديد www.mjcc.gov.ma يتميز بتجميع المواقع الالكترونية للقطاعات الثلاث في موقع الكتروني واحد، يتضمن كافة أنشطة الوزير والوزارة، ومعطيات علمية تهم مرتفقي الإدارات والمصالح التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وأضاف أن الموقع الجديد، الذي استغرق الاشتغال عليه ثلاث أشهر، يتضمن أيضا فيديوهات وصور تؤرخ لعدد من المحطات المهمة في تاريخ المغرب، إضافة إلى مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئة المستهدفة من شباب، ومثقفين وفنانين، ومحترفي التواصل ونساء ورجال الإعلام.

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