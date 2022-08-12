المداخيل الجمركية تقارب 49 مليار درهم خلال 7 أشهر

2022-08-12 / 13:27
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هبة بريس

أفادت الخزينة العامة للمملكة (TGR) أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت ما يربو عن 48,88 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، بزيادة قدرها 24,9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة .

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصاءات المالية العمومية برسم شهر يوليوز 2022، أن هذه المداخيل ، التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة (TVA) على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC) على المنتجات الطاقية ، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة قيمتها 173 مليون درهم.

وفيما يخص التفاصيل، أشار المصدر ذاته الى أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية بلغ 7,9 مليار درهم، بزيادة حددت نسبتها في 23,4 بالمائة مقارنة بنهاية يوليوز 2021.

أما بخصوص صافي مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات فقد بلغ 31,53 مليار درهم ، بتحسن بنسبة 33,9 بالمائة ، في حين ارتفعت مداخيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 2,8 بالمائة لتصل إلى 9,45 مليار درهم ، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية البالغ قيمتها 137 مليون درهم.

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