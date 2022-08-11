مسلّح يقتحم مصرفاً في بيروت ويحتجز رهائن مطالبا بأمواله

2022-08-11 / 11:26
0
هبة بريس

دخل مواطن لبناني اليوم الخميس إلى فرع مصرف “فيدرال بنك” في شارع الحمرا بالعاصمة بيروت، وهو يحمل سلاحاً ومادة البنزين.

وأطلق المسلّح الذي يطالب بوديعته في المصرف وتقدّر بـ209 آلاف دولار، طلقتين داخل المصرف، مهدداً بإشعال نفسه وقتل مَن في الفرع.

وحضرت القوى الامنية إلى المكان وفرضت طوقاً حول المصرف الذي أقفل المسلّح أبوابه رافضاً أي تفاوض، واستمر في احتجاز الموظفين وزبائن آخرين. كما حضرت سيارات إسعاف ودفاع مدني تحسباً لأي طارئ.

وأفيد أن المسلّح يدعى باسم الشيخ حسين، ويبلغ من العمر 42 عاماً، ويطالب بأمواله لأن والده موجود في المستشفى لإجراء عملية جراحية ولا يستطيع دفع تكاليفها

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مقتل رجل دين بارز في طالبان جراء هجوم بالعاصمة الأفغانية

مقتل رجل دين بارز في طالبان جراء هجوم بالعاصمة…

2022-08-11 / 14:12
Photo of نوبة بكاء بعد الإعلان عن إصابة زعيم كوريا الشمالية بـ”كورونا”…فيديو

نوبة بكاء بعد الإعلان عن إصابة زعيم كوريا الشمالية…

2022-08-11 / 13:05
Photo of سريع وادي زم يجدد الثقة في محمد البكاري

سريع وادي زم يجدد الثقة في محمد البكاري

2022-08-11 / 12:55
Photo of عرض لمحبي النوم! شركة تبحث عن الأشخاص الأكثر نعاساً

عرض لمحبي النوم! شركة تبحث عن الأشخاص الأكثر نعاساً

2022-08-11 / 12:43
Photo of ألمانيا: إجراءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو لتخفيف ارتفاع الأسعار

ألمانيا: إجراءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو لتخفيف ارتفاع…

2022-08-11 / 12:38
Photo of وصول نحو 300 لاجئ أفغاني عملوا لصالح إسبانيا إلى مدريد

وصول نحو 300 لاجئ أفغاني عملوا لصالح إسبانيا إلى…

2022-08-11 / 10:55
Photo of شركة طيران إسرائيلية: تلقينا موافقة للتحليق في الأجواء السعودية

شركة طيران إسرائيلية: تلقينا موافقة للتحليق في الأجواء السعودية

2022-08-11 / 09:39
Photo of هذهوحقيقة اوفاة السفير السعودي أثناء كلمة له في القاهرة

هذهوحقيقة اوفاة السفير السعودي أثناء كلمة له في القاهرة

2022-08-11 / 09:36
Photo of الجيش الإسرائيلي: “تم الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال بمحيط منزل القيادي المغتال”

الجيش الإسرائيلي: “تم الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال بمحيط…

2022-08-10 / 23:18
Photo of وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط قواتها لثلاث مقاتلات أوكرانية

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط قواتها لثلاث مقاتلات أوكرانية

2022-08-10 / 18:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق