مسلّح يقتحم مصرفاً في بيروت ويحتجز رهائن مطالبا بأمواله

هبة بريس

دخل مواطن لبناني اليوم الخميس إلى فرع مصرف “فيدرال بنك” في شارع الحمرا بالعاصمة بيروت، وهو يحمل سلاحاً ومادة البنزين.

وأطلق المسلّح الذي يطالب بوديعته في المصرف وتقدّر بـ209 آلاف دولار، طلقتين داخل المصرف، مهدداً بإشعال نفسه وقتل مَن في الفرع.

وحضرت القوى الامنية إلى المكان وفرضت طوقاً حول المصرف الذي أقفل المسلّح أبوابه رافضاً أي تفاوض، واستمر في احتجاز الموظفين وزبائن آخرين. كما حضرت سيارات إسعاف ودفاع مدني تحسباً لأي طارئ.

وأفيد أن المسلّح يدعى باسم الشيخ حسين، ويبلغ من العمر 42 عاماً، ويطالب بأمواله لأن والده موجود في المستشفى لإجراء عملية جراحية ولا يستطيع دفع تكاليفها

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