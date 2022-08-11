انخفاض أسعار البنزين إلى أقل من 4 دولار في أميركا

هبة بريس _ وكالات

انخفض متوسط سعر التجزئة للبنزين، في الولايات المتحدة، الخميس، إلى ما دون 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ شهور.

جاء ذلك ليعطي بعض الراحة للسائقين في أكبر مستهلك للوقود في العالم، وفقا لـ”رويترز”.

وانخفض متوسط سعر الغاز العادي الخالي من الرصاص إلى 3.990 دولار للغالون في 11 أغسطس، وفقا لجمعية السيارات الأميركية.

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