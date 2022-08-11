FILE PHOTO: Gasoline prices are displayed at an Exxon gas station behind American flag in Edgewater, New Jersey, U.S., June 14, 2022. REUTERS/Mike Segar/File Photo

انخفاض أسعار البنزين إلى أقل من 4 دولار في أميركا

2022-08-11 / 10:25
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هبة بريس _ وكالات

انخفض متوسط سعر التجزئة للبنزين، في الولايات المتحدة، الخميس، إلى ما دون 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ شهور.

جاء ذلك ليعطي بعض الراحة للسائقين في أكبر مستهلك للوقود في العالم، وفقا لـ”رويترز”.

وانخفض متوسط سعر الغاز العادي الخالي من الرصاص إلى 3.990 دولار للغالون في 11 أغسطس، وفقا لجمعية السيارات الأميركية.

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‫3 تعليقات

  1. و المغرب باقي نفس التمن هههههه امريكا اضعف الأجور فيها خالية من الضرائب هي 1500 دولار يعني واصل عندهم سعر الوقود اللتر الواحد 10 دراهم ههههههه و المغرب و ما ادراك ما المغرب لي أصلا الرواتب فيها متتعداش 3000 درهم و الوقود واصل ل 15 درهم و من الان فصاعدا هذا هو الرقم لي غادي نوليو نشريو بيه الوقود هههههههه كترة الهم تتضحك و الله ….

  2. المسؤولين هناك يقومون بواجبهم كما ينبغي ليس كما عندنا رءيس الحكومة هو نفسه من يحدد سعر المحروقات كيفما يشاء.
    الشكوى بهم لله و للملك

  3. الواقع يقال هبة بريس من المواقع لي عمري شفتها مشاركه في التفاهة و غير موالية لأي لوبي و تتنشر الخبر بكل شفافيه …. انا و الله غير موالي ليها و ما عندي بيها حتى علاقه و لكن من المتتبعين القدام لهاد الموقع و الحقيقة تقال و هذا رأي شخصي.
    شكرا هبة بريس على الشفافية و الوضوح و نشر الحقائق

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