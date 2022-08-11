People work at Enagas liquefied natural gas (LNG) terminal at Zona Franca in Barcelona, Spain, March 29, 2022. REUTERS/Albert Gea

صحيفة : تراجع اعتماد إسبانيا على الغاز الجزائري

2022-08-11 / 10:09
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هبة بريس

قالت صحيفة “ذي أوجكتيف” الإسبانية أن الولايات المتحدة الأميركية بصدد أن تصبح مورد الغاز الرئيسي لإسبانيا بعد انخفاض الغاز الجزائري المتوجه إلى إسبانيا بنسبة 42 في المائة في الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو الماضي، ووفق أرقام لشركة “إنغاز ” التي تدير شبكة الغاز الإسبانية.

واشترت إسبانيا 64.534 غيغاوات من الغاز الجزائري، أي 24 في المائة من حاجياتها مقارنة بـ48.8 في العام الماضي.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة الأميركية رفعت من صادرات الغاز لإسبانيا، بحصة قدرها 32.9٪، أي بما يقرب من 10 نقاط أكثر من الجزائر.

وتراجع اعتماد إسبانيا على الغاز الجزائري بشكل كبير منذ وقف خط أنابيب غاز المغرب العربي-أوروبا، الذي يمرّ عبر المغرب، وأغلقته الجزائر في أكتوبر بعدما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في يونيو الماضي تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا بعد تغيير موقفها في ملف الصحراء لدعم موقف المغرب.

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