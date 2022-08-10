هواتف “ريلمي” الذكية من السلسلة” C” تحصل على شهادة عالمية

2022-08-10 / 21:16
0

هبة بريس – اقتصاد

أعلنت شركة “ريلمي”، العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية اليوم، عن حصول جميع هواتفها الذكية من “ريلمي” سلسلة C على شهادة الموثوقية العالمية للهواتف الذكية من مؤسسة  TÜV Rheinland، مما يجعل الهواتف الذكية من الفئة العادية تقدم أفضل جودة في السوق.

و تلتزم شركة “ريلمي”، الوفية لفلسفة العلامة التجارية Dare to Leap ، بالاستمرار في تطوير تكنولوجيا وجودة الهواتف الذكية من الفئة العادية.

كما تواصل “ريلمي” و TÜV Rheinland العمل معًا لتوفير هواتف ذكية من الفئة العادية بجودة عالية.

وللإشارة  فتعد شهادة الموثوقية العالية من TÜV Rhein-landضمانًا قويًا للغاية للسلامة والجودة. حيث أصبحت TÜV Rheinland منذ سنة 2006 عضوًا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الفساد.

وتضع شهادة الموثوقية العالية للهواتف الذكية من مؤسسة TÜV Rheinland معايير جودة جديدة للإلكترونيات الاستهلاكية في أهم الأسواق في العالم.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير تحتضن لقاء إقتصادي بين رجال أعمال من واشنطن وسوس ماسة

أكادير تحتضن لقاء إقتصادي بين رجال أعمال من واشنطن…

2022-08-10 / 14:49
Photo of قانون مالية 2023… سيخلق ربع مليون منصب شغل في ظرف سنتين

قانون مالية 2023… سيخلق ربع مليون منصب شغل في…

2022-08-10 / 11:55
Photo of مذكرة : وضعية المالية العمومية تبقى متحكم فيها

مذكرة : وضعية المالية العمومية تبقى متحكم فيها

2022-08-10 / 10:14
Photo of الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2023

الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2023

2022-08-10 / 09:38
Photo of صحيفة إسبانية : المغرب يُخطط لتهميش سبتة ومليلية

صحيفة إسبانية : المغرب يُخطط لتهميش سبتة ومليلية

2022-08-09 / 14:55
Photo of شوكي من الشرق : توجهات قانون المالية تروم تعزيز أسس الدولة الاجتماعية

شوكي من الشرق : توجهات قانون المالية تروم تعزيز…

2022-08-07 / 11:03
Photo of “ريلمي”  C35: الهاتف الذكي الاقتصادي الأكثر أناقة بتصميم شبيه بـ”أيفون”

“ريلمي”  C35: الهاتف الذكي الاقتصادي الأكثر أناقة بتصميم شبيه…

2022-08-05 / 12:32
Photo of انخفاض أسعار النفط العالمية لأدنى مستوياتها في 6 أشهر

انخفاض أسعار النفط العالمية لأدنى مستوياتها في 6 أشهر

2022-08-04 / 10:03
Photo of تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتخطى 47 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2022

تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتخطى 47 مليار درهم في…

2022-08-03 / 20:08
Photo of رسمي ..انخفاض حجم العاطلين بـ218.000 شخص

رسمي ..انخفاض حجم العاطلين بـ218.000 شخص

2022-08-03 / 12:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق