هواتف “ريلمي” الذكية من السلسلة” C” تحصل على شهادة عالمية

هبة بريس – اقتصاد

أعلنت شركة “ريلمي”، العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية اليوم، عن حصول جميع هواتفها الذكية من “ريلمي” سلسلة C على شهادة الموثوقية العالمية للهواتف الذكية من مؤسسة TÜV Rheinland، مما يجعل الهواتف الذكية من الفئة العادية تقدم أفضل جودة في السوق.

و تلتزم شركة “ريلمي”، الوفية لفلسفة العلامة التجارية Dare to Leap ، بالاستمرار في تطوير تكنولوجيا وجودة الهواتف الذكية من الفئة العادية.

كما تواصل “ريلمي” و TÜV Rheinland العمل معًا لتوفير هواتف ذكية من الفئة العادية بجودة عالية.

وللإشارة فتعد شهادة الموثوقية العالية من TÜV Rhein-landضمانًا قويًا للغاية للسلامة والجودة. حيث أصبحت TÜV Rheinland منذ سنة 2006 عضوًا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الفساد.

وتضع شهادة الموثوقية العالية للهواتف الذكية من مؤسسة TÜV Rheinland معايير جودة جديدة للإلكترونيات الاستهلاكية في أهم الأسواق في العالم.

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