اسرائيل تحتج على قطر بسبب” الاراضي فلسطينية المحتلة”

هبة بريس _ متابعة

سادت حالة من الاستياء والتذمر لدى الإسرائيليين بعد إلغاء اسم “إسرائيل” في صفحة “موقع الفيفا” عن خارطة الدول، واستبدالها بعبارة “الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن: “عند الدخول إلى موقع اللجنة المنظمة لكأس العالم بقطر، لتحديد أقرب وكالة لشراء حزم للبطولة، يُطلب تحديد وكالة المبيعات الأقرب لموقع المشتري، والتي تحدد حسب الدولة، وعند الدخول الى آسيا والشرق الأوسط يتم استعراض جميع الدول، باستثناء إسرائيل، حيث يعثر كل من يبحث بين أسماء البلدان على “الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

و قال الصحفي الإسرائيلي، نداف تسينسافير، المراسل الرياضي لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن “ملايين الإسرائيليين يبدون متابعة حثيثة لبطولات كأس العالم لكرة القدم، وهي واحدة من أكبر الأحداث الرياضية في العالم، ومع ذلك، فقد اتضح لهم أن إسرائيل نفسها ليست مدرجة على الخريطة حقاً المنشورة على موقع الفيفا الخاص بمونديال قطر في نوفمبر/تشرين الثاني، وأي شخص يرغب في شراء حزم الضيافة، سيكتشف أن اسم إسرائيل غير مدرج في القائمة، واستُعيض عنه بالخيار الوحيد المسمى “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وهي صفحة مخصصة موجودة على الموقع الرسمي للفيفا”.

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