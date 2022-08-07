بايدن يخرج من الحجر الصحي بعد أن أتت نتيجة اختباره لكورونا سلبية

هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن خرج من تدابير الحجر الصحي الصارمة الأحد بعد أن أتت نتيجة اختباره لكوفيد-19 سلبية لليوم الثاني على التوالي.

قال طبيب بايدن كيفن أوكونور إن الرئيس البالغ 79 عاما يمكنه الآن الذهاب إلى المناسبات العامة “بأمان” واستئناف رحلاته.

طمأن الرئيس الديموقراطي الصحافيين مبتسماً بالقول “أشعر أنني بصحة جيدة” قبيل ركوب مروحية متوجهاً إلى مقر عطلته في “ريهوبوث بيتش” في ولاية ديلاوير، في أول رحلة له خارج العاصمة الأميركية منذ 20 تموز/يوليو.

كما اعرب عن تفاؤله بشأن اعتماد مجلس الشيوخ الأحد لخطته المتعلّقة بإصلاحات اجتماعية وأخرى مرتبطة بالمناخ، قائلا “أعتقد أنه سيتم تبنيها”.

وفقًا لجدول أعماله الرسمي، يتوجه بايدن الاثنين إلى ولاية كنتاكي الأميركية التي شهدت فيضانات مدمرة.

ظهرت نتيجة اختباره ايجابية بكوفيد-19 لأول مرة في 21 تموز/يوليو وخرج من الحجر بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية، لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 تموز/يوليو ومكث في الحجر الصحي لمدة أسبوع.

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