“البيجيدي” يشترط احترام الشريعة للانخراط في مراجعة بنود مدونة الأسرة

2022-08-05 / 18:52
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هبة بريس - الرباط

أعلن حزب العدالة والتنمية ، عن استعداده للانخراط في مراجعة بنود مدونة الأسرة وذلك في إطار التفاعل الإيجابي مع التوجيهات الملكية بخصوص قضايا الأسرة والتي تضمنها الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس في الذكرى 23 لعيد العرش المجيد.

وعبر الحزب في بلاغ لأمانته العامة ، عن تثمينه لمضامين الخطاب الملكي لما ورد فيه بخصوص قضايا الأسرة وتأكيده على أهمية مشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية، وكذا تشديده على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضيات مدونة الأسرة، ودعوته لتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.

ودعا الحزب في البلاغ ذاته ” كل السلطات المعنية إلى الحرص على التطبيق السليم لمدونة الأسرة ومعالجة كافة الإشكالات والاختلالات التي تعتري تطبيقها، وخاصة منها تلك التي تؤثر على استقرار واستمرار العلاقات الأسرية وروابط الزواج الشرعي، كما تدعو إلى ضرورة تسريع تفعيل المؤسسات الدستورية وتنزيل السياسات العمومية التي تعنى بشؤون الأسرة والطفولة بما يساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الحقيقية التي تعاني منها”.

وأعلنت امانة المصباح عن الانخراط فيما تقتضيه مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، إذا اقتضى الحال ذلك، وذلك في حرص تام على واجب الاحترام الكامل للشريعة الإسلامية ونصوصها القطعية، باعتبار الإسلام دين الدولة، وكما أكد على ذلك جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، بما يضمن وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع طبقا لمقتضيات دستور المملكة.

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