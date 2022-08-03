أكادير : محلات غسل السيارات تستأنف عملها رغم مذكرة لفتيت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شرع عدد من مالكي محلات غسل السيارات بأكادير، الاشتغال بداية الأسبوع الجاري، في تجاهل تام لمذكرة لفتيت التي منعت هؤلاء من إستعمال مياه الشرب في غسل السيارات والعربات .

ولم يعرف بعد صمت السلطات المحلية بأكادير، تجاه إشتغال تلك المحلات واستعمالها المكثف للمياه في جهة تعاني شح مياه الشرب .

وكان لفتيت قد وجه مراسلة صارمة للولاة وعمال الأقاليم، والمتعلقة بالتصدي الحازم لجميع مظاهر تبذير المياه المخصصة للشرب عبر كافة التراب الوطني، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجفاف وأزمة المياه، حيث تعاني المملكة من وضعية مائية مقلقة تتمثل في التراجع المخيف لحقينة السدود والأحواض المائية والاستنزاف الخطير الذي تعرفه الفرشة المائية.

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