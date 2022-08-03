أكادير : محلات غسل السيارات تستأنف عملها رغم مذكرة لفتيت
ع اللطيف بركة : هبة بريس
شرع عدد من مالكي محلات غسل السيارات بأكادير، الاشتغال بداية الأسبوع الجاري، في تجاهل تام لمذكرة لفتيت التي منعت هؤلاء من إستعمال مياه الشرب في غسل السيارات والعربات .
ولم يعرف بعد صمت السلطات المحلية بأكادير، تجاه إشتغال تلك المحلات واستعمالها المكثف للمياه في جهة تعاني شح مياه الشرب .
وكان لفتيت قد وجه مراسلة صارمة للولاة وعمال الأقاليم، والمتعلقة بالتصدي الحازم لجميع مظاهر تبذير المياه المخصصة للشرب عبر كافة التراب الوطني، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجفاف وأزمة المياه، حيث تعاني المملكة من وضعية مائية مقلقة تتمثل في التراجع المخيف لحقينة السدود والأحواض المائية والاستنزاف الخطير الذي تعرفه الفرشة المائية.
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5 تعليقات
عدم الامتثال لأوامر السلطات المختصة قد يضرب عرض الحائط الجهود المبذولة من طرف السلطات للحفاظ على الثروة المائية وترشيد إستعمالها وخصوصا في ظل الوضعية المائية المقلقة التي تشهدها بلادنا.
يجب معرفة اصحابها اولا
خروقات لا يجب التسامح مع مرتكبيها لأنها تبدد جهود السلطات لمواجهة الأزمة المائية التي تعانيها البلاد.
سبحان الله دولة تقطع أرزاق الشعب المتوسط والفقير ، اما بنو صهيون ممن يسيرون البلاد فلا حرج عليهم ، يومكم اقترب ، جهنم قريبة جدا ، لا أظن أن المغرب سيكون نفسه سنة 2027 , لا اضن اننا سنرى أحدا منهم
سلوكات ينعدم فيها حس المسؤولية لأنها تجسد أقوى مظاهر الأنانية الإستهتار بالصالح العام فالماء مادة حيوية ملك للجميع ولا يحق للجهات معينة أن تسيئ استعماله دون مراعات للظرفية المائية الصعبة التي تمر منها بلادنا.