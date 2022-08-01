الأزمة الخانقة و غلاء الأسعار يعكران صيف الأسر البسيطة بالمدن الداخلية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ما تزال تداعيات جائحة كورونا “الاجتماعية” ترخي بظلالها على وضعية عدد كبير من الأسر المغربية التي تعيش أزمة مادية خانقة الأمر الذي عكر أجواء الصيف لدى أغلبها.

و فضل عدد كبير من الأسر المكوث بمدن الإقامة خاصة الداخلية منها بسبب الظروف المادية القاهرة التي لم تسمح لجلهم بالاستمتاع بسفريات فصل الصيف و لا ببرودة شواطئ المدن الساحلية.

و حالت الإمكانيات المادية المتدهورة للطبقة الضعيفة و كذا بعض من الأسر المنتمية للطبقة المتوسطة دون إمكانية تزجية الصيف بالأماكن التي تعودوا على قضائه بها خاصة مع غلاء الأسعار و منها أثمنة الإيجار التي ارتفعت بشكل صاروخي في المدن الساحلية.

و كمثال عن ذلك، وصل سعر شقة مفروشة متوسطة في مدينة الجديدة إلى 500 درهم لليلية الواحدة في المتوسط بعدما كانت في فصول الصيف السابقة لا تتعدى 250 أو 300 درهم في أقصى الأحوال.

كما شهدت أسعار الفنادق بالمدن الساحلية كذلك ارتفاعا كبيرا، بما فيها الفنادق غير المصنفة و المركبات السياحية و الإقامات الساحلية، الأمر الذي ضاعف محنة المصطافين المنتمين للأسر ذات الدخل المحدود و التي باتت عاجزة عن منح “سعادة الصيف” العابرة للأطفال في عطلتهم المدرسية.

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