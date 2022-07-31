ما قصة منح عائلة بن لادن أموالا لولي عهد بريطانيا؟

هبة بريس - وكالات

أفاد تقرير للصنداي تايمز بأن ولي عهد بريطانيا قبِل دفعة مالية بقيمة مليون جنيه إسترليني من عائلة أسامة بن لادن.

وقبِل الأمير تشارلز الأموال من اثنين من إخوة بن لادن غير الأشقاء في 2013، بعد عامين من مقتل زعيم تنظيم القاعدة، طبقًا لتقرير الصحيفة البريطانية.

وتلقّى صندوق أمير ويلز الخيري التبرعات. وأعلن المقر الملكي في لندن، كلارنس هاوس، أنه حصل على تأكيدات من الصندوق بأن العملية “تمّت بعناية فائقة” من جانب أمناء الصندوق، مشيرًا إلى أن قرار قبول الأموال من عدمه هو برُمّته من اختصاص الأمناء.

وقال كلارنس هاوس لبي بي سي إن “أية محاولة لتصوير الأمر بخلاف ذلك، هي مخالفة للصواب”، معلنًا رفض عدد من النقاط الواردة في تقرير الصنداي تايمز.

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