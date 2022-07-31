الملك تشارلز

ما قصة منح عائلة بن لادن أموالا لولي عهد بريطانيا؟

2022-07-31 / 20:03
0
هبة بريس - وكالات

أفاد تقرير للصنداي تايمز بأن ولي عهد بريطانيا قبِل دفعة مالية بقيمة مليون جنيه إسترليني من عائلة أسامة بن لادن.

وقبِل الأمير تشارلز الأموال من اثنين من إخوة بن لادن غير الأشقاء في 2013، بعد عامين من مقتل زعيم تنظيم القاعدة، طبقًا لتقرير الصحيفة البريطانية.

وتلقّى صندوق أمير ويلز الخيري التبرعات. وأعلن المقر الملكي في لندن، كلارنس هاوس، أنه حصل على تأكيدات من الصندوق بأن العملية “تمّت بعناية فائقة” من جانب أمناء الصندوق، مشيرًا إلى أن قرار قبول الأموال من عدمه هو برُمّته من اختصاص الأمناء.

وقال كلارنس هاوس لبي بي سي إن “أية محاولة لتصوير الأمر بخلاف ذلك، هي مخالفة للصواب”، معلنًا رفض عدد من النقاط الواردة في تقرير الصنداي تايمز.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس وزراء كوسوفو يتهم فوتشيتش بإثارة التوتر شمال الإقليم

رئيس وزراء كوسوفو يتهم فوتشيتش بإثارة التوتر شمال الإقليم

2022-07-31 / 22:50
Photo of وزارة الدفاع الصربية تنفي دخول قواتها أراضي كوسوفو

وزارة الدفاع الصربية تنفي دخول قواتها أراضي كوسوفو

2022-07-31 / 21:09
Photo of المضيق..السلطات تغلق مطاعم لاتحترم شروط السلامة الصحية

المضيق..السلطات تغلق مطاعم لاتحترم شروط السلامة الصحية

2022-07-31 / 18:19
Photo of رغم نفي الجزائر وجود قرار رسمي باستئناف التبادل التجاري مع إسبانيا..الأخيرة تعلق

رغم نفي الجزائر وجود قرار رسمي باستئناف التبادل التجاري…

2022-07-31 / 16:24
Photo of وفاة الرئيس الفلبيني السابق فيدل راموس

وفاة الرئيس الفلبيني السابق فيدل راموس

2022-07-31 / 15:47
Photo of إسبانيا.. موجة الحر أودت بحياة 2064 شخصا

إسبانيا.. موجة الحر أودت بحياة 2064 شخصا

2022-07-31 / 15:15
Photo of بوابة الأردن”.. إعلان إسرائيلي مهم بعد 28 عاما

بوابة الأردن”.. إعلان إسرائيلي مهم بعد 28 عاما

2022-07-31 / 15:03
Photo of اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في الجبل الأسود

اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في الجبل الأسود

2022-07-31 / 14:36
Photo of مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية مصاب بكوفيد-19

مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية مصاب بكوفيد-19

2022-07-31 / 14:28
Photo of أربع سنوات سجناً لصاحب أكبر مصنع دواء خاص في الجزائر

أربع سنوات سجناً لصاحب أكبر مصنع دواء خاص في…

2022-07-31 / 13:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق