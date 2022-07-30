شركة ”أومينيوم” تخصص مبلغا شهريا للبحارة بعد تمديد فترة الراحة البيولوجية

هبة بريس - الرباط

أعلنت شركة “أومينيوم المغربي” للصيد بأعالي البحار، عن منح مساعدة مالية قدرها 1000 درهم شهريا لكل بحار وذلك بعد تمديد فترة الراحة البيولوجية بجميع مصايد الأخطبوط إلى 15 دجنبر من هذه السنة.

ونشرت الشركة التي تعد من أكبر شركات الصيد بشمال إفريقيا، إعلانا موقعا من طرف الرئيس المدير العام، محمد العراقي، تؤكد من خلاله تخصيص المبلغ المالي الشهري لفائدة بحاريها لحين استئناف موسم الصيد.

خطوة إنسانية نبيلة تستحق التنويه، من طرف شركة “أومنيوم المغربي” مع متمنيات باقي البحار بشركات أخرى اتخاذ نفس الخطوة لمساعدتهم خلال هذه الفترة والتخفيف من معاناتهم خلال فترة الراحلة البيولوجية لبعض أنواع الأسماك.

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