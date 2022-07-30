بالأرقام.. بايتاس يستعرض حصيلة الحكومة بالبرلمان

هبة بريس

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الجمعة بالرباط، أن العمل الحكومي بالبرلمان خلال السنة التشريعية الأولى 2021 – 2022 يطبعه النفس التشاركي والجماعي.

وقال بايتاس، في تصريح للصحافة عقب ندوة صحافية حول حصيلة الحكومة بالبرلمان برسم الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولايةِ التشريعية الحادية عشرة، إن “الحكومة تشتغل بنفس تشاركي وجماعي وتحضر بالبرلمان من خلال مختلف المبادرات الرقابية”.

في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في حصيلة الحكومة بالبرلمان برسم الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة :

– إيداع 35 مشروع قانون لدى مجلسي البرلمان ( 34 مجلس النواب / 01 مجلس المستشارين )؛

– المصادقة بصفة نهائية على 30 مشروع قانون ؛

– إيداع 161 مشروع قانون لدى مجلسي البرلمان ( 137 بمجلس النواب / 24 بمجلس المستشارين )

– عدد الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة يبلغ 7 جلسات، تم التجاوب خلالها مع 65 سؤالا مبرمجا ؛

– أجابت الحكومة على 1064 سؤالا ( 604 بالنواب و460 بالمستشارين) من أصل 6354 سؤلا وجهه المجلسان.

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