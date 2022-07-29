حريق العرائش.. تأمين مركز مولاي عبد السلام والدواوير المجاورة

هبة بريس

علم لدى مصادر محلية بإقليم العرائش أن الجهود الميدانية مازالت مستمرة من أجل احتواء حريق غابة “بوهاشم جبل العلم”، الواقعة بالمجال الترابي لجماعتي تازورت وبني عروس، حيث مكنت المجهودات المبذولة من طرف مختلف فرق التدخل، اليوم 28 يوليوز 2022، من تأمين مركز مولاي عبد السلام والدواوير المجاورة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي هذا الإطار، فقد تمكنت طواقم التدخل من تحويط 7 بؤر للنيران نسبيا مهمة، فيما لاتزال التعبئة على أشدها لكسر جبهة واحدة للحريق أفرزت بؤر أخرى أقل أهمية.

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