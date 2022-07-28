ملاحقة شخص بعد الحرائق الضخمة التي أتت على “غابات الشمال “
هبة بريس _ الرباط
قرر القضاء ملاحقة شخص للاشتباه في إضرامه نارا عن طريق الخطأ أدت إلى اندلاع حرائق أتت على غابات شمال المملكة خلال الأيام الأخيرة.
وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة العرائش ملاحقة رجل يقطن بإحدى القرى المجاورة في حالة اعتقال، “للاشتباه في تورطه في جنحة إضرام نار عن طريق الخطأ”
وتقول مصادر جيدة الإطلاع ان التحقيق اظهر “غياب أي قصد جنائي” للحادث.
وواصلت فرق الإطفاء خلال الأيام الأخيرة جهودها للسيطرة على حرائق غابات أججتها رياح عاتية في عدة بؤر شمال البلاد.
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12 تعليقات
حتى وإن كان خطأ يجب محاكمته وتقديمه إلى العدالة فوراً ..
المشكل الكبير هو أن الحكومة ترمي المسؤولية للمواطن ولكن العكس صحيح…
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الغابات يجب على السلطات القضائية ان لا تتعاطف معهم وتحكم عليهم باقصى عوقبة ممكنة..
الكل مسؤول عن مايحصل الغابات وبالاخص الغابات المهجورة بدون حراسة أمنية مشددة عليها …
ربما قامت الحكومة برمي المسؤولية للمواطن من أجل هروبها من التعويضات والخسائر الناتجة عن هذا الحريق.هههههه
إنها حيلة من حيل الحكومة من أجل ابتعادها عن المسؤولية هههههههههههه.
يجب مساعدة ودعم المتضررين من حرائق الغابات التي احترقت وخلفت ورائها خسائر فادحة مادية وبشرية وهذا ما يجب فعله…
إن لم يكن هناك استفادة ودعم السكان المجاورة التي بدورها تضررت من هذا الحريق ستكون كارثة بالنسبة للحكومة..
خلاصة القول إن الحرائق التي شهدتها البلاد كان من ورائها فعل فاعل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس كانت مؤامرة تستهدف حرق الغابات من أجل زعزعة الاستقرار السياسي وتخريبه في المغرب وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم..
أقل ما يمكن قوله هو حسبنا الله ونعم الوكيل كل من ساهم في عملية حرق الغابات واشتعال النيران بها يجب على السلطات القضائية بمحاكمتم باقصى عوقبة ممكنة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم..
الغابة نعمة يجب الاحفاظ عليها وعدم التهور والتهاون في رمي الاشياء الزجاجية المعاكسة لاشعة الشمس والسجائر ويجب على الإعلام بحملات تحسيسية وتوعوية للحد من انتشار الحرائق الغابات بالمغرب..