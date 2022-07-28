بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع المغربي آدم أزنو

2022-07-28 / 14:38
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الخميس تعاقده مع المغربي آدم أزنو، ظهير أيسر برشلونة الإسباني، بعد أيام قليلة من ضم ماتيس تيل البالغ 17 عاما.

وأوضح بايرن في بيان اليوم الخميس، أنه ضم أزنو البالغ 16 عاما بعقد طويل الآمد، وفي المستقبل قد يتنافس مع ألفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر بالنادي.

ويعمل بايرن حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالدوري الألماني على تعزيز صفوفه بأبرز المواهب الشابة في العالم، ولكن في الوقت الذي سيتدرب فيه الفرنسي تيل مع الفريق الأول ، فمن المتوقع أن ينضم أزنو في البداية إلى فريق الشباب.

وقال يوخين ساوير، مدير فريق الشباب في بايرن ميونخ: “آدم ظهير أيسر موهوب ولديه الكثير من النزعة الهجومية، إنه ذكي وماهر تقنيا وقوي، ويمرر كرات عرضية بشكل جيد”.

ومن المقرر أن ينتقل أزنو المنحدر من عائلة مغربية، إلى مدرسة في ميونخ.

وقال أزنو: “سعيد للغاية بشأن هذا الانتقال، وتمكيني من مواصلة تعليمي في هذا النادي العظيم”.

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‫2 تعليقات

  1. سياسة البايرن واضحة وهي ضم أكبر عدد موجود من المواهب منهم من ستستفيد من مواهبهم داخل المستطيل الأخضر وبعضهم سوف تستثمر فيهم لبيعهم بمبالغ خيالية مستقبلا

  2. ازنو الذي تلقا تكوينا جيدا في برشلونة لم ينتظر ظهوره مع الفريق الأول وفضل الاحتراف مع الفريق الألماني نتمنى أن يكون اختياره في محله وينمي من موهبته

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