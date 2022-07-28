الفنان “نعمان لحلو” يطلق جديده الغنائي حول مدينة “وجدة”

هبة بريس : أحمد المساعد

أطلق الموسيقار والفنان “نعمان لحلو” مساء أمس الأربعاء 27 يوليوز الجاري عبر قناته باليوتوب جديده الفني بعنوان “زينة الشرق يا وجدة”.

الأغنية المصورة الجديدة لقيت إستحسان وإعجاب المتتبعات والمتتبعين نظرا للحس الفني الرائع، سواء من ناحية الكلمات والتوزيع الموسيقي، الذي راعى خصوصيات المدينة من حيث اللهجات المستعملة وكذا توظيفه لأبرز المعالم والساحات التي تتميز بها مدينة وجدة(أبواب عبد الوهاب، الغربي، واحة سيدي يحي،…) والتراث اللامادي من مأكولات( كران، باريدة، كعك والمقروط، …) والزي (بلوزة والحايك، …) ورقصة العرفة المعروفة بها جهة الشرق عامة.

اغنية ” زينة الشرق يا وجدة” من شعر عبد الإله شوقي، ولحن الموسيقار نعمان لحلو، وتوزيع موسيقي من ميكساج و ماسترنغ لرشيد محمد علي، تسجيل الغناء والكورال ل Coquelicot production، تسجيل الصولو والإيقاعات ل Studio Digital Garden ومشاركة فرقة العرفة مجموعة الشيخ منصور.

أما تصوير الأغنية تمت بالفضاءات والمعالم الخارجية للمدينة بمشاركة الفنان المختار البركاني والفنان الكوميدي عبدالقادر العالم، وكذا المساهمة الفعالة لأستوديو ديجيتال غاردن بوجدة من خلال استغلال الفضاء الداخلي عبر ورشات عمل من تصوير، ديكور، فن تشكيلي، الجرافيك، الطباعة، هندسة الصوت وماكياج، بالإضافة لمجموعة المعهد الموسيقي والرقص التابع للمديرية الجهوية للثقافة لجهة الشرق.

وتجدر الإشارة، فالفنان “نعمان لحلو” له عدة إصدارات تتغنى بجمال مدن المملكة المغربية، مثل اغنية “وزان”، “لغزالة زاكورة”، “شفشاون”، “تافيلالت” ثم أغنية “جواهر” لفتح الحدود.

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