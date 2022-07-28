الفنان “نعمان لحلو” يطلق جديده الغنائي حول مدينة “وجدة”

2022-07-28 / 13:31
0
هبة بريس : أحمد المساعد

أطلق الموسيقار والفنان “نعمان لحلو” مساء أمس الأربعاء 27 يوليوز الجاري عبر قناته باليوتوب جديده الفني بعنوان “زينة الشرق يا وجدة”.

الأغنية المصورة الجديدة لقيت إستحسان وإعجاب المتتبعات والمتتبعين نظرا للحس الفني الرائع، سواء من ناحية الكلمات والتوزيع الموسيقي، الذي راعى خصوصيات المدينة من حيث اللهجات المستعملة وكذا توظيفه لأبرز المعالم والساحات التي تتميز بها مدينة وجدة(أبواب عبد الوهاب، الغربي، واحة سيدي يحي،…) والتراث اللامادي من مأكولات( كران، باريدة، كعك والمقروط، …) والزي (بلوزة والحايك، …) ورقصة العرفة المعروفة بها جهة الشرق عامة.

اغنية ” زينة الشرق يا وجدة” من شعر عبد الإله شوقي، ولحن الموسيقار نعمان لحلو، وتوزيع موسيقي من ميكساج و ماسترنغ لرشيد محمد علي، تسجيل الغناء والكورال ل Coquelicot production، تسجيل الصولو والإيقاعات ل Studio Digital Garden ومشاركة فرقة العرفة مجموعة الشيخ منصور.

أما تصوير الأغنية تمت بالفضاءات والمعالم الخارجية للمدينة بمشاركة الفنان المختار البركاني والفنان الكوميدي عبدالقادر العالم، وكذا المساهمة الفعالة لأستوديو ديجيتال غاردن بوجدة من خلال استغلال الفضاء الداخلي عبر ورشات عمل من تصوير، ديكور، فن تشكيلي، الجرافيك، الطباعة، هندسة الصوت وماكياج، بالإضافة لمجموعة المعهد الموسيقي والرقص التابع للمديرية الجهوية للثقافة لجهة الشرق.
وتجدر الإشارة، فالفنان “نعمان لحلو” له عدة إصدارات تتغنى بجمال مدن المملكة المغربية، مثل اغنية “وزان”، “لغزالة زاكورة”، “شفشاون”، “تافيلالت” ثم أغنية “جواهر” لفتح الحدود.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زوج دنيا بطمة :” إذا تعرضت كرامتك للإهانة فانزع قلبك و اسحقه”

زوج دنيا بطمة :” إذا تعرضت كرامتك للإهانة فانزع…

2022-07-28 / 15:44
Photo of ابتسام تسكت تتألق في جديدها الغنائي “مباشرة”

ابتسام تسكت تتألق في جديدها الغنائي “مباشرة”

2022-07-28 / 12:01
Photo of 3.4 ملايين سائح زاروا المغرب خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية

3.4 ملايين سائح زاروا المغرب خلال الستة أشهر الأولى…

2022-07-26 / 20:22
Photo of سعودية أم مغربية؟..اليوتيوبر دانا العتيبي تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

سعودية أم مغربية؟..اليوتيوبر دانا العتيبي تتصدر ترند مواقع التواصل…

2022-07-26 / 13:56
Photo of مصر.. قبول استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية

مصر.. قبول استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية

2022-07-26 / 10:20
Photo of صوفيا سعيدي تستعد لاستضافة أهم النجوم المغاربة في برنامج  MBC Trending

صوفيا سعيدي تستعد لاستضافة أهم النجوم المغاربة في برنامج …

2022-07-23 / 17:38
Photo of دنيا بوطازوت تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

دنيا بوطازوت تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

2022-07-23 / 14:12
Photo of وفاة الفنان عبدو السقاط

وفاة الفنان عبدو السقاط

2022-07-23 / 13:10
Photo of عقب حذفها جميع صورهما…هل انفصلت دنيا بوطازوت عن زوجها ؟

عقب حذفها جميع صورهما…هل انفصلت دنيا بوطازوت عن زوجها…

2022-07-22 / 20:25
Photo of عاجل.. تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات بعيد العرش بالمغرب بسبب كورونا

عاجل.. تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات بعيد العرش بالمغرب بسبب…

2022-07-22 / 19:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق