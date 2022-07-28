البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجريدة للقوات المغربية بالكونغو

2022-07-28 / 11:07
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هبة بريس

أدان البرلمان العربي، اليوم الخميس ،الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له تجريدة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، والذي أسفر عن استشهاد جندي مغربي وإصابة آخرين ضمن البعثة.

وأكد البرلمان العربي في بيان “تضامنه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية جنودها وقواتها”، معربا عن “خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا ولذوي الضحايا”، وتمنياته بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

كما أكد أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة الأمم المتحدة في حفظ الأمن و إحلال السلام بالمنطقة .

ودعا البرلمان العربي إلى تعزيز التعاون على المستوى العربي والإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب وتجفيف منابعه ، مشددا على موقفه الثابت والرافض لجرائم العنف والتطرف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها وضرورة اجتثاثها من جذورها .

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تعليق واحد

  1. قد يكون وراء هذا الاعتداء الجبان مؤامرة من كابرانات العجزة الاغبياء الحاقدين

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