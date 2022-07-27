السيطرة على حريق بغابة “ظهر بنعمر” بإقليم بنسليمان

هبة بريس

تم، مساء الثلاثاء، السيطرة بشكل نهائي على حريق اندلع بغابة “ظهر بنعمر” الواقعة بجماعة عين تيزغة التابعة لإقليم بنسليمان، وذلك حسب ما علم لدى المديرية الإقليمية للمياه والغابات والتصحر ببنسليمان.

وقال مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “بناء على آخر المعطيات الواردة من عين المكان، حيث تتواجد فرق عمليات إخماد حريق غابة ظهر بنعمر، فقد تمت السيطرة النهائية على الحريق الذي اندلع عند حوالي الساعة الثانية من زوال يوم الثلاثاء”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الحريق أتى على 2.9 هكتارا من الغطاء النباتي مكونة من أشجار البلوط الأخضر والأعشاب الثانوية، مخلفا خسائر بيئية ملحوظة”.

وأضاف أن الحريق انتشر بسرعة مهولة بفعل الرياح الجافة “الشرقي”، وارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها الإقليم في الآونة الأخيرة، إلى جانب قابلية اشتعال الغطاء الغابوي.

وأشار إلى أن عملية السيطرة على الحريق استوجبت التدخل السريع لعناصر المياه والغابات والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية والإقليمية.

من جهة أخرى، دعا المصدر المسؤول إلى “توخي الحذر واليقظة وضرورة تجنب أي سبب يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق بالغابة في ظل الظروف المناخية الحارة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من السنة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0