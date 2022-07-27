السيطرة على حريق بغابة “ظهر بنعمر” بإقليم بنسليمان

2022-07-27 / 11:53
0
هبة بريس

تم، مساء الثلاثاء، السيطرة بشكل نهائي على حريق اندلع بغابة “ظهر بنعمر” الواقعة بجماعة عين تيزغة التابعة لإقليم بنسليمان، وذلك حسب ما علم لدى المديرية الإقليمية للمياه والغابات والتصحر ببنسليمان.

وقال مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “بناء على آخر المعطيات الواردة من عين المكان، حيث تتواجد فرق عمليات إخماد حريق غابة ظهر بنعمر، فقد تمت السيطرة النهائية على الحريق الذي اندلع عند حوالي الساعة الثانية من زوال يوم الثلاثاء”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الحريق أتى على 2.9 هكتارا من الغطاء النباتي مكونة من أشجار البلوط الأخضر والأعشاب الثانوية، مخلفا خسائر بيئية ملحوظة”.

وأضاف أن الحريق انتشر بسرعة مهولة بفعل الرياح الجافة “الشرقي”، وارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها الإقليم في الآونة الأخيرة، إلى جانب قابلية اشتعال الغطاء الغابوي.

وأشار إلى أن عملية السيطرة على الحريق استوجبت التدخل السريع لعناصر المياه والغابات والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية والإقليمية.

من جهة أخرى، دعا المصدر المسؤول إلى “توخي الحذر واليقظة وضرورة تجنب أي سبب يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق بالغابة في ظل الظروف المناخية الحارة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من السنة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حادثة سير مروعة تسفر عن ضحايا في “طريق الموت” بين برشيد و السوالم

حادثة سير مروعة تسفر عن ضحايا في “طريق الموت”…

2022-07-27 / 13:23
Photo of تاونات: مواصلة الجهود للسيطرة على أربع بؤر للنيران

تاونات: مواصلة الجهود للسيطرة على أربع بؤر للنيران

2022-07-26 / 22:30
Photo of تارودانت : اندلاع حريق مهول بغابة بجبال اكني بجماعة تيزي نتاست

تارودانت : اندلاع حريق مهول بغابة بجبال اكني بجماعة…

2022-07-26 / 21:31
Photo of مراكش .. توقيف شخص يشتبه تورطه في قتل أجنبية

مراكش .. توقيف شخص يشتبه تورطه في قتل أجنبية

2022-07-26 / 18:41
Photo of حادث سير مروع يودي بحياة مفتش تربوي وأسرته باقليم طانطان

حادث سير مروع يودي بحياة مفتش تربوي وأسرته باقليم…

2022-07-26 / 17:55
Photo of عنَّف زوجته وابنه.. وفاة شخص خلال محاولته الهرب من أمن الرباط

عنَّف زوجته وابنه.. وفاة شخص خلال محاولته الهرب من…

2022-07-26 / 17:08
Photo of وجدة .. شاب ثلاثيني يجهز على جدته ويرسل شقيقتها الى المستعجلات

وجدة .. شاب ثلاثيني يجهز على جدته ويرسل شقيقتها…

2022-07-25 / 23:51
Photo of شاب ينهي حياته في ظروف غامضة بمراكش

شاب ينهي حياته في ظروف غامضة بمراكش

2022-07-25 / 23:39
Photo of مصرع طفلين غرقا في صهريج ضيعة فلاحية بالرشيدية

مصرع طفلين غرقا في صهريج ضيعة فلاحية بالرشيدية

2022-07-25 / 22:33
Photo of بنموسى: معالجة 63 في المائة من الشكايات الخاصة بالبكالوريا

بنموسى: معالجة 63 في المائة من الشكايات الخاصة بالبكالوريا

2022-07-25 / 19:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق