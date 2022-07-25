البنك الدولي

اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز رأس المال البشري في المغرب

2022-07-25 / 21:22
0
هبة بريس _ الرباط

وقع المغرب والبنك الدولي، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار، تمثل الشطر الأول من القرض المخصص لتعزيز الرأسمال البشري من أجل مغرب التحدي.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير قسم منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنشيل، إلى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب الخسائر المرتبطة بالرأسمال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى تحسين تدبير المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والقدرة على التحمل في مواجهة الأحداث الكارثية.

وأبرز السيد لقجع، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أن التوقيع على اتفاقية التمويل هذه، يمكن من مباشرة أهم إصلاح يتعلق بالمجتمع المغربي، والذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشدد على أن مواكبة المؤسسات الدولية، من قبيل البنك الدولي، يؤشر اليوم على أن هذا الإصلاح كبير وموثوق، ويمر في ظروف جيدة، ويعزز مصداقية العمل الحكومي من أجل إنجاح هذا التحدي في أفق سنة 2025، وضمان شروط الحياة الكريمة لجميع المغربيات والمغاربة.

من جهته، أشار السيد هنشيل إلى أن البنك الدولي يعتبر إصلاح الحماية الاجتماعية بالمملكة إصلاحا جد مبتكر وطموح ومندمج.

وفي هذا الصدد، أوضح أنه يغطي المخاطر الكبرى للساكنة، وخصوصا مخاطر الأمراض والفقر لدى الأشخاص المسنين والمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية.

من جانبه، أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي حضر بدوره حفل التوقيع، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت مهم نظرا للتطورات التي تشهدها البلاد، سواء في مجال تعميم الحماية الاجتماعية أو إصلاح النظام الصحي.

وهكذا، ذكر السيد أيت طالب باعتماد المجلس الوزاري الأخير لمشروع القانون الإطار رقم 06-22 المتعلق بإصلاح النظام الصحي، الذي يعتبر الموارد البشرية ركيزة أساسية.

ويتمحور التمويل المذكور حول ثلاثة مرتكزات، يشمل الأول التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المادية والبشرية لتحسين الخدمات الصحية لجميع المستفيدين وتسجيل نحو 11 مليون عامل غير أجير وذويهم، وكذا إدماج ما يصل إلى 11 مليون شخص مسجلين حاليا في نظام المساعدة الطبية في التأمين الصحي الإجباري.

ويشمل المرتكز الثاني التدابير الهادفة لإطلاق برنامج التعويضات العائلية وتوسيع نطاق تغطية أنظمة التقاعد. ويتضمن هذا الإصلاح اعتماد مراسيم ونصوص تشريعية أخرى لضمان حكامة، وتحديد واستهداف ملائم للإصلاحات المزمعة في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف المرتكز الثالث إلى تحسين القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية والمخاطر المناخية، خصوصا من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث والمناخ، وإنشاء لجان تنسيق تجمع بين الفاعلين الرئيسيين وتحسين آليات تحويل المخاطر، مثل التأمين الفلاحي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لإنعاش الإقتصاد بمليلية …مطالب بفتح المعبر في وجه المغاربة “بدون شرط الفيزا

لإنعاش الإقتصاد بمليلية …مطالب بفتح المعبر في وجه المغاربة…

2022-07-25 / 18:22
Photo of الناظور .. توقيع اتفاقية لمواكبة المقاولين وتبادل الخبرات

الناظور .. توقيع اتفاقية لمواكبة المقاولين وتبادل الخبرات

2022-07-24 / 17:15
Photo of سوناطراك الجزائرية تعلن عن “عطب” بأنبوب الغاز الواصل إلى إسبانيا

سوناطراك الجزائرية تعلن عن “عطب” بأنبوب الغاز الواصل إلى…

2022-07-24 / 16:54
Photo of فتاح العلوي: الحكومة ملتزمة بتعجيل ورش إصلاح صندوق التقاعد

فتاح العلوي: الحكومة ملتزمة بتعجيل ورش إصلاح صندوق التقاعد

2022-07-23 / 11:29
Photo of أنابيك تتبنى تنظيما جديدا

أنابيك تتبنى تنظيما جديدا

2022-07-22 / 23:40
Photo of المغرب يفاوض لتشييد مصنع ضخم لبطاريات الليثيوم

المغرب يفاوض لتشييد مصنع ضخم لبطاريات الليثيوم

2022-07-22 / 18:17
Photo of وفد أمريكي يزور أكادير للاطلاع على الاوراش الملكية

وفد أمريكي يزور أكادير للاطلاع على الاوراش الملكية

2022-07-22 / 17:49
Photo of الاستثمارات المغربية بالخارج: ارتفاع صافي التدفقات إلى 4.6 مليار درهم

الاستثمارات المغربية بالخارج: ارتفاع صافي التدفقات إلى 4.6 مليار…

2022-07-22 / 14:20
Photo of مندوبية التخطيط: ارتفاع أسعار المحروقات ب9.2 %

مندوبية التخطيط: ارتفاع أسعار المحروقات ب9.2 %

2022-07-22 / 13:02
Photo of المغرب أحد أكثر البلدان جذبا للاستثمارات بافريقيا

المغرب أحد أكثر البلدان جذبا للاستثمارات بافريقيا

2022-07-22 / 10:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق