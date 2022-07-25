أسعار خيالية للوجبات بمطاعم الشمال.. ومطالب بتدخل الجهات المعنية

هبة بريس - الرباط

لا حديث بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، سوى حول الأسعار الخيالية للكراء والأكل بعدد من المدن السياحية على رأسها مدن الشمال والشرق.

وفي هذا الصدد، تداول عدد من النشطاء، صورا توثق لأرقام فلكية تخص أسعار كراء شقق وبيوت بعدد من المدن ومن ضمنها الحسيمة والسعيدية وكابو نيكرو، والتي تجاوز بعضها سعر المبيت في فندق 5 نجوم.

كما تناقل النشطاء، صورا للوائح أسعار عدد من المطاعم التي وضعت أرقاما غريبة كمقابل وجبات بسيطة، وأكد آخرون أن بعض هذه المطاعم ترفض دخول أبناء البلاد وترحب فقط بالسياح الأجانب وأفراد الجالية.

وأمام هذه الأسعار الخيالية التي تتزامن وموجة الغلاء، طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لجشع وطمع عدد من سماسرة وأصحاب الشقق، وكذا أرباب ومسيري المطاعم المقاهي الذين استغلوا هذه الظرفية لافراغ جيوب المواطنين.

ودعا مواطنون، الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة السياحة الى التدخل لضبط الأسعار، لتشجيع المواطن على السياحة الداخلية بدل دفعه الى السفر و قضاء عطلته خارج أرض الوطن بأقل التكاليف.

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