إغلاق وكالة الهجرة اليهودية في روسيا ينذر بأزمة دبلوماسية بين تل أبيب وموسكو

هبة بريس - وكالات

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، تعليماته لموظفي وزارة الخارجية بإعداد “حزمة إجراءات” في حال قررت روسيا إغلاق وكالة “سخنوت” اليهودية.

وبحسب القناة التليفزيونية الإسرائيلية الثالثة عشرة، جاءت تعليمات لابيد في اجتماع مع ثلاثة من موظفي وزارة الخارجية، تم خلاله بحث الوضع حول الوكالة اليهودية في روسيا.

وذكرت القناة التلفزيونية أن الوفد الوزاري الذي كان من المفترض أن يتوجه إلى موسكو في 24 يوليو، لا يزال في إسرائيل، حيث لا يمكن الاتفاق على كل تفاصيل الزيارة مع الجانب الروسي. وبحسب ما ذكرته مصادر أخرى، لا يمكن لأعضاء الوفد الإسرائيلي الحصول على تأشيرات دخول إلى روسيا.

وذكرت القناة أنه تم تأجيل زيارة الوفد الإسرائيلي إلى روسيا إلى أجل غير مسمى.

وفي وقت سابق اليوم، قال لابيد في اجتماع حضره ممثلو الوزارات والإدارات المختلفة، إن إغلاق “سخنوت” في روسيا سيؤثر سلبا على العلاقات بين الدول.

وتقدمت وزارة العدل الروسية بطلب إلى المحكمة لوقف أنشطة الوكالة اليهودية المختصة باستجلاب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، وقرر ت إسرائيل يوم 21 يوليو، إرسال وفد إلى موسكو للمفاوضات، وكان من المفترض أن يضم الوفد ممثلين عن وزارة رئيس الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الهجرة والاندماج.

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