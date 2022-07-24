إغلاق وكالة الهجرة اليهودية في روسيا ينذر بأزمة دبلوماسية بين تل أبيب وموسكو

2022-07-24 / 23:26
0
هبة بريس - وكالات

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، تعليماته لموظفي وزارة الخارجية بإعداد “حزمة إجراءات” في حال قررت روسيا إغلاق وكالة “سخنوت” اليهودية.

وبحسب القناة التليفزيونية الإسرائيلية الثالثة عشرة، جاءت تعليمات لابيد في اجتماع مع ثلاثة من موظفي وزارة الخارجية، تم خلاله بحث الوضع حول الوكالة اليهودية في روسيا.

وذكرت القناة التلفزيونية أن الوفد الوزاري الذي كان من المفترض أن يتوجه إلى موسكو في 24 يوليو، لا يزال في إسرائيل، حيث لا يمكن الاتفاق على كل تفاصيل الزيارة مع الجانب الروسي. وبحسب ما ذكرته مصادر أخرى، لا يمكن لأعضاء الوفد الإسرائيلي الحصول على تأشيرات دخول إلى روسيا.

وذكرت القناة أنه تم تأجيل زيارة الوفد الإسرائيلي إلى روسيا إلى أجل غير مسمى.

وفي وقت سابق اليوم، قال لابيد في اجتماع حضره ممثلو الوزارات والإدارات المختلفة، إن إغلاق “سخنوت” في روسيا سيؤثر سلبا على العلاقات بين الدول.

وتقدمت وزارة العدل الروسية بطلب إلى المحكمة لوقف أنشطة الوكالة اليهودية المختصة باستجلاب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، وقرر ت إسرائيل يوم 21 يوليو، إرسال وفد إلى موسكو للمفاوضات، وكان من المفترض أن يضم الوفد ممثلين عن وزارة رئيس الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الهجرة والاندماج.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يهنئ بايرام بيكاج بمناسبة تنصيبه رئيـسا لجمهـوريـة ألبـانيـا

الملك يهنئ بايرام بيكاج بمناسبة تنصيبه رئيـسا لجمهـوريـة ألبـانيـا

2022-07-24 / 18:58
Photo of أكادير : فيدرالية اليسار تحرك أهم الملفات الاجتماعية الخاصة بضحايا ” الهدم”

أكادير : فيدرالية اليسار تحرك أهم الملفات الاجتماعية الخاصة…

2022-07-24 / 12:48
Photo of وزارة الصناعة والتجارة : قمة الأعمال الأمريكية – الإفريقية 2022, حدث بارز تكلّل بالنجاح

وزارة الصناعة والتجارة : قمة الأعمال الأمريكية – الإفريقية…

2022-07-23 / 18:51
Photo of وزير غاني يشيد بجهود المغرب لتطوير قطاع السيارات

وزير غاني يشيد بجهود المغرب لتطوير قطاع السيارات

2022-07-22 / 23:07
Photo of منظمة دولية: موجات الحر ستصبح أكثر حدة حتى 2060

منظمة دولية: موجات الحر ستصبح أكثر حدة حتى 2060

2022-07-19 / 21:14
Photo of هل يواجه من جديد أخنوش العفريت والتماسبح ؟؟؟

هل يواجه من جديد أخنوش العفريت والتماسبح ؟؟؟

2022-07-19 / 19:01
Photo of وهبي يقدم مشروعي تقريرين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

وهبي يقدم مشروعي تقريرين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق…

2022-07-19 / 17:27
Photo of وجدة .. إجراء عملية لزرع الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس

وجدة .. إجراء عملية لزرع الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي…

2022-07-19 / 17:07
Photo of المفوضية الأوروبية: المغرب شريك استراتيجي

المفوضية الأوروبية: المغرب شريك استراتيجي

2022-07-19 / 16:41
Photo of بولمان.. هبوط طائرة أجنبية بشكل إضطراري من الحجم الصغير يستنفر السلطات

بولمان.. هبوط طائرة أجنبية بشكل إضطراري من الحجم الصغير…

2022-07-16 / 00:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق