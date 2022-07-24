أكثر من ألف مهاجر يصلون السواحل الإيطالية في خضم الانتخابات

هبة بريس - وكالات

وصل أكثر من ألف مهاجر اليوم الأحد (24 يوليو/ تموز 2022) إلى إيطاليا فيما ينتظر مئات آخرون أسعفتهم سفن إنسانية في مرفأ استقبال، وفق ما أفادت المنظمات غير الحكومية والسلطات الإيطالية، وسط التحضير للانتخابات التشريعية التي تي تنطلق غدا الاثنين.

وأنقذت سفينة تجارية وخفر السواحل السبت أكثر من 600 شخص كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن سفينة صيد قبالة كالابريا في أقصى جنوب إيطاليا. وتم نقلهم إلى عدة موانئ في صقلية.

كما أعلن خفر السواحل الإيطالي اليوم الأحد إنقاذ نحو 700 مهاجر في البحر المتوسط. ووجدت السلطات على متن السفينة خمس جثث لمهاجرين ماتوا في ظروف لم تتحدد بعد. وأشار إلى أن القارب كان على مسافة تبلغ أكثر من 200 كيلومتر قبالة ساحل كالابريا.

وفي جزيرة لامبيدوزا، وصل نحو 522 شخصًا من أفغانستان وباكستان والسودان وإثيوبيا والصومال خصوصاً ليل السبت الأحد على متن خمسة عشر قاربًا مختلفًا أبحروا من تونس وليبيا.

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