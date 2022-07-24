الملك يهنئ بايرام بيكاج بمناسبة تنصيبه رئيـسا لجمهـوريـة ألبـانيـا

هبة بريس -

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى السيد بايرام بيكاج، وذلك بمناسبة تنصيبه رئيـسا لجمهـوريـة ألبـانيـا.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “فيطيب لي، بمناسبة تنصيبكم رئيسا لجمهورية ألبانيا، أن أبعث إليكم بتهانئي الحارة ومتمنياتي الصادقة بالتوفيق في مهامكم السامية”.

كما أعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، للرئيس الألباني عن تقديره لعلاقات الصداقة المتينة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية ألبانيا، مؤكدا لفخامته حرص جلالته القوي “على العمل سويا معكم من أجل تعاون مشترك مثمر، يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين، ويسهم في توطيد التنمية والاستقرار بمنطقتنا المتوسطية”.

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