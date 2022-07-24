أكادير : فيدرالية اليسار تحرك أهم الملفات الاجتماعية الخاصة بضحايا ” الهدم”

2022-07-24 / 12:48
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت فيدرالية اليسار بالمجلس الجماعي لأكادير، من تحريك أهم الملفات الاجتماعية بمدينة الانبعاث، والمتعلق بملف ضحايا ” الهدم” بسفوح جبال أكادير ، إبان فترة الحراك الشعبي لسنة 2011 وما بعدها.

وفي نفس السياق، عقد فريق فيدرالية اليسار بالمجلس الجماعي لأكادير، لقاء تواصلي، يوم أمس السبت 23 يوليوز الجاري، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،مع بعض نشطاء تنسيقية ل”ضحايا هدم مبان سكنية بمنطقة سفوح الجبال بأگادير”.

واستعرض المتضررون، خلال هذا اللقاء أوجه الضرر الذي لحقهم إثر عمليات هدم بناياتهم السكنية سنة 2011، خلال مختلف محطات تدبير هذا الملف وملاحظاتهم على الظروف التي مرت فيها عملية إحصاء المتضررين، و سبل معالجة هذا الملف الذي يكتسي طابعا اجتماعيا وانسانيا وحقوقيا.

وعلى ضوء ذلك، وفي انتظار إغناء الملف الترافعي للمتضررين، سيواكب منتخبوا فدرالية اليسار تطورات هذا الملف من موقع مسؤوليتهم السياسية ، على أمل حلول منصفة لجبر ضرر المتضررين.

وكان المتضررون، قد خاضوا خلال السنوات الماضية، العديد من الوقفات الاحتجاجية، أمام ولاية جهة سوس ماسة، كما أن هؤلاء كانوا قد تلقو وعود بتسوية ملفهم، دون تحقيق أي تقدم في ملفهم المطلبي الذي طاله النسيان.

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