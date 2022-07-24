تارودانت : تهمة “الكريساج” تقود إلى اعتقال شخصين بأولاد تايمة

2022-07-24 / 09:11
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هبة بريس : تارودانت

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بأولاد تايمة في الساعات الأولى من صباح امس السبت 23 يوليوز الجاري، من توقيف عصابة إجرامية مكونة من شخصين، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق باعتراض السبيل والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأفادت بعض المصادر، أن توقيف المشتبه فيهما وهما في العشرينات والثلاثينيات من العمر، جاء بناء على عملية ترصد قامت بها مصالح الأمن، بعد توالي حالات اعتراض السبيل والسرقة من طرف عصابة إجرامية تستعمل السيوف والدراجات النارية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن التحريات الميدانية التي قامت بها عناصر الأمن بخصوص هذا الموضوع، قد مكنت من ضبط المشتبه فيهما، وهما في حالة سكر وبحوزتهما سيف من الحجم الكبير، وذلك على مستوى إحدى الأماكن الخالية في الحدود الترابية بين أولاد تايمة وجماعة سيدي أحمد اوعمر، كما أسفرت هذه العملية عن حجز سلاح أبيض عبارة عن سيف كان بحوزتهما بالإضافة إلى دراجتين ناريتين بدون وثائق كان يستعملها المشتبه فيهما لتسهيل عملياتهما الإجرامية.

وبعد استكمال إجراءات البحث والتحري، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهما يوم غذ الأحد على أنظار النيابة العامة المختصة لتقول فيهما كلمتها.

وقد خلفت هذه العملية الأمنية الناجحة حالة من الارتياح لدى الساكنة، التي عبرت عن شكرها وامتنانها بالمجهودات التي تقوم بها مصالح الشرطة من أجل استثباب الأمن والقضاء على مختلف مظاهر الجريمة.

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‫19 تعليقات

  1. نعم، البيئة الفاسدة التي نشأ فيها هؤلاء الشباب هي المسؤول الأول عن هذا النوع من الإجرام ..

  2. النظام المخزني هو المسؤول الأول والأخير عما يجري في هذا الوطن الحبيب من تفشي الاجرام والسرقة ..

  3. ما وصلنا اليه الأن في هذا الزمان والله يدمي القلب ويدمع العين نسأل الله العفو والعافية في الدنيا وفي الأخرة..

  4. للاسف الشديد المجتمع المغربي يعاني أزمة الأخلاق الضائعة وسوء التربية والتعليم..

  6. الحل ليس في المقاربة الأمنية وحدها بل في المقاربة الاجتماعية محاربة الهدر المدرسي الفقر الفوارق الطبقية توفير الشغل…!!!

  7. الحل هو الزجر والعقوبات الشاقة الطويلة الأمد مع عدم استفادة من القفة او العفو..

  8. غياب اسس الحياة التربية. العمل. الفقر. والجوع. المعادلة الاجتماعية هي الحل …

  10. لمحاربة الجريمة أول شيء تركيب كاميرات للمراقبة في كل المناطق السوداء والدوريات الأمنية..

  12. ظاهرة الكريساج منتشرة في جميع مدن المغرب بشكل فضيع للاسف نتمنى التصدي اليها..

  13. ظاهرة السرقة او الكريساج يعاني منه كل المغاربة والسبب هو قلة الأمن والقضاء والدولة بأكملها هي المسؤولة على هذا الانفلات الأمني الخطير..

  14. الدولة تحمل مسؤولية ٪50 من التعليم وتوفير الشغل و ٪50 يحملها الوالدين من سوء التربية ..

  15. نتمنى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة الا وهي السرقة التي يعاني منها الشعب المغربي ..

  17. احسن طريقة لمحاربة ظاهرة الكربساج هو تعزيز المنظومة الأمنية والضرب بقوة على ايادي المجرمين.

  18. تشديد العقوبة السجنية والاعمال الشاقة ومنع زيارة الوالدين ومنع القفة..

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