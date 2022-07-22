وزير غاني يشيد بجهود المغرب لتطوير قطاع السيارات

هبة بريس _؛ و م ع

أشاد وزير التجارة والصناعة الغاني، آلان كيريماتن، اليوم الجمعة ،بمراكش، بجهود المغرب لتطوير قطاع صناعة السيارات وجعله قطبا تنافسيا حقيقيا.وقال خلال جلسة تحت عنوان “تكامل أكبر لصناعة السيارات الأفريقية”، نظمت في إطار الدورة الـ14 لقمة الأعمال الأمريكية- الأفريقية، أن “المملكة المغربية تعمل اليوم مع أكبر الشركات متعددة الجنسيات، وهذا لا يعتبر إنجازا بالنسبة للمغرب فقط بل للقارة الأفريقية بأكملها.”

وفي السياق ذاته، أكد أن “المملكة، بقاعدتها القوية في صناعة السيارات وقربها وسهولة وصولها إلى السوق الأوروبية، تجذب المزيد من مصنعي السيارات ومورديها للاستقرار بها.” وفي نعرض حديثه عن التجربة الغانية، أشار الوزير إلى أنه إذا كانت البلاد تمكنت من الوصول إلى أهم الشركات في قطاع صناعة السيارات، فإن ذلك يرجع أساسا إلى سياستها الضريبية الجذابة، قبل التركيز على سياسة تطوير السيارات التي تقوم على 10 ركائز وتهدف إلى جعل غانا قطبا صناعيا متكاملا وتنافسيا بالكامل.

وفي السياق نفسه، أوضح كيريماتن أن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعتبر أيضا امتيازا بالنسبة لصناعة السيارات في غانا، ولا سيما لتصدير السيارات المصنعة محليا إلى البلدان المجاورة بتعرفة جمركية مخفضة. وتعرف الدورة 14 لقمة الأعمال الأمريكية – الإفريقية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة وفد حكومي أمريكي هام، ووزراء أفارقة وصناع قرار يمثلون أكبر الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات وأوساط الأعمال الإفريقية.وتمثل القمة، التي تتيح إحداث شراكات أعمال ثلاثية بين الولايات المتحدة والمغرب وإفريقيا موجهة نحو المستقبل، فرصة لتعزيز التموقع الاستراتيجي للمغرب، البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، باعتباره محورا بالنسبة لإفريقيا وشريكا اقتصاديا مرجعيا للولايات المتحدة

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