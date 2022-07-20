رئيسة هيئة تحدي الألفية تعبر عن ارتياحها للتعاون مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الأربعاء 20 يوليوز 2022، مباحثات مع أليس أولبرايت، رئيسة هيئة “تحدي الألفية”، والوفد الأمريكي الرسمي المشارك في أشغال قمة الأعمال الأمريكية-الافريقية المنعقدة في مراكش .

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن الاجتماع كان مناسبة للتباحث في مختلف أوجه الشراكة والتعاون بين المملكة المغربية والهيئة، إضافة لتدارس سبل وآليات مواكبة ختم برنامج “تحدي الألفية” الذي انخرط فيه المغرب قبل سنوات، الذي سينتهي العمل به في نسخته الحالية مع متم شهر مارس من العام 2023.

وخلال الاجتماع عبرت أليس أولبرايت، رفقة الوفد المرافق لها، عن ارتياح الهيئة التي يمثلونها لمستوى التعاون القائم مع المملكة المغربية، حيث عرفت الشراكة آفاقا جديدة، تماشيا مع النجاحات التي قام بها المغرب على مختلف المستويات والأصعدة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، محمد السادس، نصره الله.

ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة بأن المغرب مستمر في تنفيذ مختلف التزاماته فيما يخص برنامج تحدي الألفية، الموقع بين حكومة المملكة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة بـ “هيئة تحدي الألفية”، منوها في نفس الوقت بالتقدم الملحوظ المسجل على مستوى تنفيذ مختلف المشاريع التي يشملها برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، مؤكدا أن موضوعات الميثاق توجد في صلب أولويات الحكومة، والمتمثلة في التربية والتكوين، الشغل وإنتاجية العقار.

وحضر اللقاء كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0