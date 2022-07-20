المحكمة الدستورية تلغي مقعدين برلمانيين عن اقليم جرسيف

هبة بريس - الرباط

قضت المحكمه الدستورية، بإلغاء انتخاب محمد البرنيشي وعلي الجغاوي، عضوين بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”جرسيف” (إقليم جرسيف)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بهذا المجلس.

وجاء إلغاء مقعدي البرنيشي والجغاوي، اثر العريضة التي تقدم بها سعيد بعزيز للمحكمة وتضمنت مخالفات قاما بعد المنتخبين المذكورين خلال الحملة الانتخابية.

وعلى اثر ذلك، أمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

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