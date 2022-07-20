“اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة” ينظم “ليلة الفيلم القصير”

2022-07-20 / 17:09
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نجلاء مزيان

في اطار أنشطتها السينمائية والثقافية الفنية، ينظم اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة يوم الجمعة 22 يوليوز 2022، بالمركز الثقافي الأمريكي بمدينة الدار البيضاء، ليلة سينمائية خاصة بالمخرجين الشباب، حيث سيتم عرض 19 فيلما روائيا قصيرا، تم اختيارهم من بين مجموعة كبيرة من الأشرطة التي توصل بها الإتحاد بعد نداء وجهه لكافة المبدعين المغاربة الذين أنجزوا افلاما روائية قصيرة.

و في سياق متصل، نشر المخرج عبد الإله الجوهري تدوينة مطولة عبر حائطه الفايسبوكي جاء فيها :” و ذلك من أجل خلق تفاعل فني ونقاش ابداعي بين مختلف المكونات السينمائية الشبابية المغربية، مكونات وطاقات راهنوا عليها لإغناء السينما المغربية مستقبلا، من خلال شباب واعد يبدع ويشارك في مهرجانات وطنية ودولية ويحصل على جوائز مهمة”.

و واصل قائلا :” النشاط سينطلق على الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الثانية عشر ليلا، حيث سيتم تقديم المخرجين المشاركين ومعهم كل المشاركين في هذه الأفلام….”.

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